ウニクレディト、コメルツ銀買収の応募率12.5% 影響力を高める布石と

イタリアの金融大手、ウニクレディトはドイツのコメルツ銀行に対する株式公開買い付けの結果を公表した。株主の12.5%が応じ、保有比率は42.5%となる。買収に向け着実に影響力を増すが、コメルツ銀と独政府は一貫して反対姿勢を崩していない。

イタリアの金融大手、 ウニクレディト はドイツの コメルツ銀 行に対する 株式公開買い付け の結果を公表した。 株主の12.5%が応じ、保有比率は42.5%となる。 買収に向け着実に影響力を増すが、 コメルツ銀 と独政府は一貫して反対姿勢を崩していない。

コメルツ銀は「ドイツの中小企業への資金供給で重要な役割を担っている」などの理由で、独立路線を維持する必要があるとの立場を改めて明確にした。 ドイツ政府はコメルツ銀株の約1割を保有している。 コメルツ銀はウニクレディトの提案を巡り、市場での株式価値に対して「適切なプレミアム（上乗せ幅）がない」として買い付けに応じないよう株主に求めていた。10日の発表では「ウニクレディト関係者がオファーに応じているのではないか」との仮説を主張した。

ウニクレディトは2024年9月以降、段階的にコメルツ銀株を買い付け、約3割に達したところで公開買い付けに踏み切った。 ウニクレディトは12.5%の応募率について「事前の予想通りだ」とコメントした。 そもそもドイツ側の反対やプレミアム不足を背景に応募は限定的になるとみられており、同社は将来的な影響力を高める布石と位置づけていた。 コメルツ銀の買収を巡る攻防は、欧州内での国境をまたぐ銀行再編の試金石として注目されている。

規模の大きい米銀への対抗を念頭に、欧州でも競争力のある金融機関の必要性が指摘されながらも、各国政府や規制の壁に阻まれてきた。 欧州委員会の競争政策担当、テレサ・リベラ氏は17日、加盟国に対し国境を越えた銀行統合を支持するよう呼びかけた。 欧州中央銀行（ECB）も銀行再編や欧州連合（EU）域内での資本移動の円滑化を後押ししている





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