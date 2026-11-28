ブンデスリーガのウニオン・ベルリンは長引く成績不振を受け、マウロ・ルストリネッリ監督を即時解任した。

クラブが発表したのは、FSV マインツ 05とのアウェー戦に1-2で敗れてから数時間後の土曜夜遅くだった。 後任は「数日中に」発表するという。 また、マネージングディレクターのホルスト・ヘルト氏も夏に退任する。

こちらは双方の合意による決定だという。 ウニオンのディルク・ツィングラー会長は、ルストリネッリ監督の即時解任について「5カ月間ともに働いてきた結果、男子トップチームのプレースタイルと成績がブンデスリーガ残留を危うくしていると認めざるを得ない」と述べた。

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「夏にともに合意した方針の実行と、それに合わせた選手構成の変更は、目指していた競技面での成長につながらなかった。 そのため、人員と組織の両面で体制を刷新することを決めた」 新たにスポーツディレクターの役職を設け、マクシミリアン・ホフマン氏を起用する。 同氏はこれまで、育成組織とトップチーム部門の橋渡し役として、タレント育成部門の責任者を務めていた。 クラブの発表によると、新たな役職では今後、チーム編成を担当し、スカウティングチームを率いる。