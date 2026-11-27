アストン・ヴィラのアレハンドロ・ガルナチョが不起用でSNSを削除する事態に。エメリ監督との関係悪化と、UEFA規則を踏まえた期限付き移籍の背景を解説。

アストン・ヴィラ の ウナイ・エメリ 監督と、 マンチェスター・ユナイテッド から期限付き移籍で加入したアルゼンチン代表の アレハンドロ・ガルナチョ との関係が急激に悪化している。ガルナチョはエメリ監督による不起用の決定に反発し、クラブのSNSアカウントからすべての投稿を削除し、プロフ写真を変更する異例の措置を取った。

この事態は、単なる選手起用の是非を超え、アストン・ヴィラがUEFAの財務公平Play（FFP）規則を回避するために仕掛けた複雑な移籍戦略の影を浮き彫りにしている。監督の判断とクラブの経営方針が衝突するなか、ガルナチョのキャリアはかつてない危機に瀕している。

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エメリ監督が求める継続的努力と不起用の理由

エメリ監督は、ガルナチョに対する扱いの理由を「本人へのさらなる努力」不足として明確にした。監督はメディアに対し、選手には練習と取り組みを継続する必要があると指摘した上で、現在チーム内にはより高いパフォーマンスを発揮している他選手がいると説明した。

エメリ監督は、ジョージ・ヘミングス、アリソン、イブラヒム・エンバイエといった選手が、監督の求めるスタイルに適切に適応しており、競争力のある環境が構築されていると語った。ガルナチョについては、プレシーズン中に脳振とうなどの事情があり、成長はしているものの、まだ序列が上の選手がいるため辛抱強く待つべきだと述べた。

しかし、公式戦での出場機会は極めて限定的だった。ヴィラでの全公式戦出場はわずか7試合で、すべて途中出場で合計95分間のプレーにとどまった。UEFAスーパーカップ決勝を欠場した後のプレミアリーグでは終盤の短時間出場が3度あったのみで、それ以降はコンスタントな出場機会に恵まれなかった。

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エメリ監督とガルナチョは度々一対一の面談を行ったが、監督の信頼を得ることはできなかった。サウサンプトンやセビージャとの親善試合で得点するなど成長を示したものの、公式戦再開直後のブレントフォード戦や、過去2ヶ月間のプレミアリーグでの出番はフラム戦のわずか3分間のみだった。

ニューカッスルやマンチェスター・シティ戦での徹底的外れ

ガルナチョの不信感を深めた最大の要因は、重要な公式戦での落選だ。エメリ監督はニューカッスル、マンチェスター・シティ、そして古巣のマンチェスター・ユナイテッドとの試合において、ガルナチョを試合メンバーにすら名簿入れしなかった。

エメリ監督はイスタンブールでの敗戦後、「今日ここにいたのは、私たちと一緒にいるべき最良の選手だと私が考えた選手たちだ」と率直に語った。この発言がガルナチョの心を打ち、監督はこれほど厳しい決断が本人にとってどれほど屈辱的であるかを理解しつつも、サッカー上の理由を実行した。

元ヴィラの左サイドバック、スティーヴン・ウォーノックは、ハル・シティ戦を担当した際、ガルナチョが「まったく関心がないように見える」と批判した。この後、クラブ・ブルッヘ戦、ノッティンガム・フォレスト戦、コヴェントリー戦でも出番はなく、ベンチ入りすら果たせなかった。

ヴィラは開幕戦でブライトンに0-4、ホームでアーセナルに0-1と敗れ、ハル・シティとは0-0の引き分けに終わった。直近6試合中4試合で無得点に終わっている現状を踏まえると、攻撃的な選択肢であるガルナチョの落選にはサッカー上の正当な理由が乏しいとの見方もある。

UEFA規制回避のための期限付き移籍の複雑な背景

ガルナチョのヴァカンスは、アストン・ヴィラの財務戦略と密接に関連している。ヴィラは2025年夏にチェルシーが支払った4000万ポンドでガルナチョを獲得したが、これはモーガン・ロジャーズの売却で得た資金の一部を活用したものだ。しかし、ヴィラはUEFAとの財務上の和解協定の下にあったため、ロジャーズ売却で得た1億1700万ポンドを自由に使うことはできなかった。

そこでヴィラは、ガルナチョを期限付き移籍で迎えることで、4250万ポンドの移籍金の償却を将来の会計年度に先送りし、2026-27シーズンのUEFAスカッドコスト比率70％の規則を順守した。これは、チェルシーが放出を切望していた選手を、リスクの低い試みとして再生させる手段でもあった。

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ヴィラの元CEO、クリスチャン・パースローは、この期限付き移籍が両クラブにとって「規制上の地雷原」に足を踏み入れる行為だったと明かした。UEFAは、同じクラブ間で45日以内に行われる完全移籍または無条件の買い取りを伴う期限付き移籍を、選手交換の可能性がある取引として自動的に精査する。

パースローは、ヴィラがUEFAにガルナチョの移籍を関連取引ではなく独立したものと見なさせるため、買い取り義務に厳格な条件（一定数の試合出場など）を設けたと説明した。これにより、買い取りを行使しない選択肢を保ち、FFP上の利益を減らさないようにしたのだ。

ハーヴェイ・エリオットとの類似性と今後の行方

ガルナチョの状況は、リヴァプールから期限付き移籍でヴィラに来たハーヴェイ・エリオットと似通っている。エリオットはヴィラでシーズン通じてわずか9試合に出場し、エメリ監督は5月にこの件を「関係者全員にとって恥ずかしいこと」と表現した。エリオットは9月にバレンシアへ再移籍している。

ガルナチョもまた、自信と試合勘を奪われる苦しい1年を過ごしており、エメリ監督がエリオットの件から何も学んでいないと批判する声もある。元ヴィラのFW、ギャビー・アグボンラホールは、夏に移籍に反対していたが、エメリ監督による若手選手の扱いに困惑している。

現在、エメリ監督はガルナチョにそこまでの手間をかける価値はないと判断したようで、ウインガーはエリオットと同じ宙ぶら浮きの期間を迎えている。UEFAは愚かではないため、来夏の完全移籍を避けるための条件付けも見抜かれる可能性がある。

ガルナチョにとって、イングランド代表としてプレースタイルを確立する絶好の機会が失われつつある。19歳でマンチェスター・ユナイテッドで50試合17得点に関与した好成績も、その後の不振で相対的に価値が下がっている。チェルシーでの43試合8得点4アシストという数字は、先発22試合にとどまり、守備意識の欠如も問題視された。

エメリ監督はガルナチョのポテンシャルを完全に否定していないが、現在のチームの競争力の中で彼を選ぶ必要性を感じていないようだ。ヴィラとチェルシーの間の複雑な財務調整が続く中、ガルナチョの再起がかかった次の一歩がどうなるかが注目される。