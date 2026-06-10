ウチェフナクリストファーが4得点の活躍、チームは6-1で快勝

後半に爆発的な得点力を見せたストライカー、ウチェフナクリストファーがハットトリックを含む4得点を記録し、チームを6-1の勝利に導いた。リーグ戦ではこれまで6得点を記録していたが、勝利に直結する活躍は今季初。参考にしているリバプールのエキティケのように一瞬の動き出しとシュート精度を意識したプレーが結果に表れている。チームメイトから「クリス」の愛称で親しまれる選手は、浦和Jrユースへの憧れから加入し、ジュニア時代に全国大会出場を逃した経験から、今度は自身が全国大会に出場することを目標に日々研鑽を積んでいる。

ウチェフナクリストファー は1点リードで折り返した後半6分、MF松下蒼空(3年)のパスを収めるとGKとの1対1を制して得点。

「もう一回締め直していこう」と気を引き締めて臨んだ後半の立ち上がりに貴重な追加点を奪った。 そこからゴールラッシュが始まり、2分後にDF片山蒼太郎(3年)のクロスをヘディングシュートでゴールに沈める。 同25分にはペナルティエリア左をえぐった松下の折り返しを合わせてハットトリックを達成した。 なおもウチェフナクリストファーは後半アディショナルタイム、ペナルティエリア内で右サイドから来たボールに対して「相手が左からきているのが分かっていたので、スルーして左足に持ち替えてイメージ通りに」シュートコースを作ると左足一閃。

圧巻のこの日4点目を決めて試合を締めくくり、6-1の快勝に貢献した。 ウチェフナクリストファーはリーグでここまで6得点を記録しているが、勝利に繋がったのは今季初となって「リーグは失点したなかで取り返す得点が多かったけれど、この試合ではチームを勝利させる得点ができて嬉しい」。1試合4得点どころかハットトリック自体も初めてという大爆発でチームメイトと喜びを分かち合った。 不調のチームで公式戦2桁得点に乗せたことは得点力の高さを示しているとも言える。

リバプールFWウーゴ・エキティケの万能さを参考にするストライカーは「一瞬の動き出しを練習から意識しているし、シュートの精度はどの試合でも大切になってくると思うのでチャンスを逃さないことを意識してやっている」と結果を残せている要因を示した。 ナイジェリア人の父を持つウチェフナクリストファーはチームメイトから「クリス」の愛称で呼ばれている。

浦和Jrユースには「日本の中でもかなりのビッグクラブ」という憧れもあって加入。1FC川越水上公園に所属していた小学6年生のときは浦和レッズジュニアに敗れて全日本U-12サッカー選手権大会の予選敗退を経験しており、浦和の一員になった現在は「ジュニア時代にレッズに負けて(浦和Jrが)全国に行ったというのもあったので自分もそういった舞台を経験したい」と全国大会出場への強い思いを持ちながら日々を送っている。 夏の全国大会に繋がる関東CYは4得点の好スタートを切った。

ウチェフナクリストファーは「4得点という結果を経験できたことは次の試合にも生かせていける」と勢いに乗ってゴールを重ねていく構え。 課題の守備面での献身性を改善しながら武器とする左足のシュートで勝利に貢献し続け、ジュニア時代に届かなかった全国大会に向かっていく





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