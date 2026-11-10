ウクライナのシビハ外相、ルビオ米国務長官に防空迎撃ミサイルの供給加速を要請

ウクライナのシビハ外相は、ロシアによる冬季のエネルギーインフラ攻撃を受けて防空用迎撃ミサイルの供給加速を米国に要請した。パリでG7外相会合に合わせルビオ国務長官と会談し、和平協議と並行して対露圧力を維持する必要性を訴えた。長期的な財政支援の確約も年末までに求めたい考えを示した。

ウクライナ の シビハ外相 は10日、 ロシア が冬季に向けてエネルギーインフラへの攻撃を強めていることを受け、米国の ルビオ国務長官 に 防空用迎撃ミサイル の供給を加速するよう要請したと明らかにした。パリで開かれた主要7カ国（G7）外相会合に合わせて ルビオ国務長官 と会談した後、ロイターの取材に応じた。

シビハ外相は、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで戦争終結に向けた外交努力が進められている一方で、ロシアへの圧力を維持する必要があると強調した。和平に向けた取り組みと対露圧力を並行して進めるべきだというのが、シビハ外相の基本的な立場である。

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防空ミサイル増強と電力網支援を要請

シビハ外相は、被害を受けているウクライナの電力網への追加支援と、防空用迎撃ミサイルの増強を米国側に要請したことを明らかにした。エネルギー施設への攻撃が冬に向けて強まるなか、防空能力の強化が急務になっていることがうかがえる。

同外相によると、米国による情報共有や、ウクライナ優先必要物資リスト（PURL）に基づく軍事支援は現在も継続されている。ルビオ国務長官との会談では、こうした既存の支援を維持したうえで、追加の対応を求めた形だ。

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シビハ外相は、ロシアが冬を前に民間インフラを意図的に攻撃しているとの従来の主張も繰り返した。電力や暖房などの生活基盤が狙われているとの認識を示し、防空強化の必要性を裏付けた。

アブダビ協議と停戦措置にウクライナが前向き

米国が仲介するウクライナとロシアの当局者によるアブダビでの協議について、シビハ外相は「ウクライナは真剣な姿勢で臨んでいる。和平実現を早めるあらゆる機会を活用したい」と述べた。協議には前向きに取り組む姿勢を明確にした。

ウクライナは、黒海やエネルギーインフラを対象とした停戦措置など、緊張緩和に向けたさまざまな方策について協議する用意があるという。個別の停戦案を段階的に議論する余地を残している点が特徴だ。

シビハ外相は、ロシアのプーチン大統領が冬の間にウクライナ側の士気をくじこうとしていると指摘した。攻撃の狙いが生活基盤の破壊を通じた国民心理への圧力にあるとの見方を示した形である。

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2027年の財政負担増と長期支援の確約を要望

シビハ外相は、戦争に伴う負担が2027年に大幅に増加するとの見通しを示した。財政面での負担が今後さらに重くなるとの認識を明らかにした。

そのうえで、年末までに同志国から長期的な財政支援の確約を得たいとの考えを表明した。短期の支援にとどまらず、中長期の見通しを立てられる支援の枠組みを求めていることがうかがえる。

シビハ外相は「われわれにはマクロ経済の安定が必要だ。少なくとも1－2年間の長期的な支援の約束があると国民が理解できれば、国内の士気維持にもつながる」と強調した。財政の安定と国民の士気を結びつけて捉えている点が、今回の要請の核心といえる。