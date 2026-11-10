ウクライナがロシア製油所へのドローン攻撃を再開、精製能力は約3割減少との推計

ウクライナによるロシア製油所へのドローン攻撃再開で、ロシアの石油精製能力は約3割減少したとの推計が業界関係者から出ています。国内の燃料不足への対応が難しくなるとみられ、トランプ米大統領との軽油輸出合意にも影響が及ぶ可能性があります。

ウクライナが10月末以降、ロシアの製油所に対するドローン（無人機）攻撃を再開し、ロシアの石油 精製能力 が落ち込んでいます。業界関係者2人は、 精製能力 が約3割減少したとする推計を明らかにしました。ロシアの製油所をめぐる攻撃は、ロシアの燃料供給全体に影響を広げつつあります。

ロシア北西部レニングラード州の知事によると、9日未明には、キリシにあるロシア第2の規模の製油所が攻撃を受けました。ロシアは軽油の輸出でトランプ米大統領と合意しており、製油所攻撃によりロシア国内の燃料不足への対応が一層困難になるとみられています。

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ドローン攻撃で製油所9カ所が操業中断

業界関係者や当局者によると、直近1週間で、ロシアの主要製油所35カ所のうち9カ所で、攻撃により操業が中断しました。主要製油所の半数近くが止まる計算ではなく、中断は一部の拠点に集中している点が特徴です。

関係者によると、ドローン攻撃を受けた製油所の定格処理能力は合計で日量約30万トン（約220万バレル）です。定格処理能力とは、製油所が設計上1日に処理できる原油の量を指し、攻撃を受けた施設はこの規模の原油を本来処理できる能力を持っていたことになります。

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ロシア全体の一次精製能力は日量約93万トンです。一次精製とは、原油を蒸留して軽油やガソリンなどの製品に分ける工程で、この段階が止まると燃料の生産全体に影響が及びます。

10月末時点では、ロシア全体で日量約70万トン（約500万バレル）の原油を処理していました。関係者は、原油処理量の実際の減少幅は最大で日量20万トンの可能性があると推定しています。

トランプ氏の停戦提唱とロシア・ウクライナの主張

トランプ米大統領は、ウクライナとロシアの双方に対し、エネルギー施設への攻撃を控える「エネルギー停戦」を提唱していました。しかし、ウクライナは10月末以降、ロシアの製油所への攻撃を強化しています。

ロシアのラブロフ外相は、コメルサント紙で、エネルギー関連施設への攻撃停止を求めたトランプ氏の呼びかけをウクライナが無視していると主張しました。ラブロフ外相の発言は、ウクライナ側に停戦の責任があるとの立場を示すものです。

一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は、製油所などへの攻撃はロシアによる攻撃に対応したものだと述べています。ゼレンスキー大統領の発言は、今回の攻撃をロシア側の行動への反応として位置づける内容です。

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双方の主張は対立しており、エネルギー施設を標的とした攻撃を止める合意は、現時点で成立していません。トランプ氏の提唱は、両国の立場の隔たりを埋めるには至っていない状況です。

燃料不足の懸念と軽油輸出合意への影響

ロシアは軽油の輸出でトランプ米大統領と合意しており、製油所の操業中断は、輸出と国内供給の両立をより難しくするとみられます。製油所の生産量が減れば、国内向けに回せる燃料の余地も狭まる可能性があります。

精製能力が約3割減少したとする推計と、原油処理量の減少幅が最大で日量20万トンに達する可能性があるという関係者の推定は、いずれも業界関係者の見方に基づくものです。公式に確定した数字ではない点に留意が必要です。

製油所の操業中断が続けば、ロシア国内の燃料供給に対する圧力はさらに強まるとみられます。今回の報道では、操業中断がどの程度の期間続くのかは示されていません。

今後は、攻撃を受けた製油所が操業を再開するかどうか、そしてロシアが軽油の輸出合意を維持できるかどうかが焦点になります。トランプ米大統領がエネルギー停戦の提唱をどのように進めるのかも、燃料市場の行方を左右する要素になるとみられます。