ウクライナで人型ロボット「ファントム」実証実験 将来の精密軍事作戦に期待

米国のロボット企業ファウンデーションが、人型ロボット「ファントム」をウクライナで試験。物資回収任務で二足歩行ロボットの実用性を示した。CEOは外科手術のような精密作戦の将来性に言及する一方、技術的・倫理的課題も指摘。

米国のロボット企業ファウンデーション（Foundation）は、 人型ロボット 「ファントム（Phantom）」の実証実験を ウクライナ で実施した。 同社のCEOであるパタック氏は、将来、 人型ロボット が標的をピンポイントで取り押さえる「外科手術のように精密な」作戦を実行できるようになると考えている。

短期的には偵察や補給といった軍事作戦を支援する役割が想定されるという。2026年2月、ファントム2台がウクライナ国内の非公開の場所に送られ、非公開の実証実験が行われた。 パタック氏はBusiness Insiderに対し、「現地では爆発音が聞こえ、停電も起きていた。 まさに戦闘が続く地域の中にいる状況だ」と語り、ロシアの侵攻が続くウクライナの厳しい環境を強調した。 今回の試験は「物資の回収」に特化しており、二足歩行ロボットが外部から内部へ物資を効果的に運び、兵士が銃撃されるのを回避できることを示すのが目的だった。

パタック氏は、同社に寄せられた反応から「大きな関心が集まっている」と述べている。 実際、ファウンデーションはアメリカ国防総省と2400万ドル（約38億1600万円）の契約を獲得しており、2026年3月には大統領の息子であるエリック・トランプ氏が最高戦略顧問に任命されるなど、注目度は高い。 しかし、パタック氏は「ウクライナでの試験を過大に評価するつもりはない」と慎重な姿勢も示した。

「試験用のキッチンでゆっくり清掃できる人型ロボットと、戦場でM4カービン銃を使って銃撃戦に対応できるロボットとの間には、依然として大きな隔たりがある」と指摘する。 今回の試験で示されたのは、二足歩行ロボットが特定の用途に活用できる可能性に過ぎない。 パタック氏によると、現時点での最大の技術的課題は、精密に動かせて、壊れにくく、作りやすく、過度に大きくも高価でもないロボットの「手」をどう設計するかだという。 また、自律判断の範囲をどこまでロボットに任せるかという倫理的な問題も存在する。

パタック氏は、通常は「人を殺傷するような行動に移る前には、人間が最終的に判断すべきだろう」と述べており、多くの欧米諸国の軍も同様の立場を取っている。 ただし、その関与の度合いについては議論が続いている。 一方で、例外も存在する。 例えば、対無人機兵器やイスラエルが開発したミサイル迎撃システム「アイアンドーム」などは、人間の介入を最小限に抑えた自動迎撃を行っている。

人型ロボットの軍事利用が進む中で、どのような判断基準を設けるかは国際的な課題だ。 ファウンデーションの取り組みは、今後の軍事作戦の形を変える可能性を秘めているが、同時に技術的・倫理的なハードルも多い。 今回のウクライナでの実験は、その第一歩に過ぎないと言える。 今後、同社がどのような改良を加え、どのような反応を引き出すのか、注目が集まっている





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