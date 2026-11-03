ウクライナ和平協議、UAEアブダビで米露ウ3カ国による実務者会議を10〜11日に実施へ

米国特使のウィットコフ氏は10〜11日、UAEアブダビで米露ウ3カ国の実務者協議を開くと発表した。安全保障や人道支援について議論し、トランプ政権の和平 efforts を前進させる狙い。

米国のドナルド・トランプ大統領による ウクライナ 和平交渉を担当する特使、ミック・ ウィットコフ 氏は2日、米国、 ロシア 、 ウクライナ の3カ国による実務者協議を、アラブ首長国連邦（ UAE ）の首都 アブダビ で10日から11日にかけて開催すると発表した。この決定は、 ウィットコフ 氏が自身のX（旧ツイッター）アカウントを通じて正式に表明したものである。

今回の協議では、ロシアとウクライナ間の戦闘終結後に講じる安全保障の取り決めや、両国間の緊張緩和策、および人道支援活動の展開などについて、各国代表が意見を交わす予定となっている。3カ国協議が実施されるのは、昨年2月にスイスのジュネーブで実施されて以来、久々となる。

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領土問題での立場隔たりと協議の難航予測

ウィットコフ氏は、領土問題などを巡ってロシアとウクライナの立場に大きな隔たりがあることを認識しており、協議は難航することが必至だと見通している。しかし、同氏はこの会議が「戦争の終結に向けたトランプ米大統領の取り組みを前進させる」という意義を強調し、外交的な進展に向けた第一歩として位置づけている。

両国の交渉プロセスにおいて、国境線の確定や占領地の返還など、核心的な論点は依然として解決されておらず、実務レベルでの合意形成には厳しい状況が続くものと見られる。このため、今回のアブダビでの会合が、将来的な大規模な和平協定に向けた具体的なロードマップを策定する基盤となるかどうかが注目されている。

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欧州諸国との連携強化と安全保障の保証枠組み

ウィットコフ氏は、米国の交渉担当者が今週、ベルギーの首都ブリュッセルでフランス、ドイツ、英国、および北大西洋条約機構（NATO）などの代表者と会合を開くと同時に説明した。このブリュッセルでの協議では、ロシアとの戦闘終結後に欧米諸国がウクライナに対して提供する「安全の保証」の内容や枠組みについて、詳細な議論が行われる見通しである。

欧州諸国との連携を深める動きは、ウクライナ危機の長期化による欧州の安全保障不安への対応としても重要視されている。米国単独ではなく、NATO加盟国や主要欧州諸国を巻き込んだ多角的な安全保障メカニズムを構築することが、平和維持の持続性を高める鍵になるとの考えが背景にある。

PURLを通じた兵器供与の拡大と資金拠出要請

米国の軍事支援体制においても動きがある。ブルームバーグ通信は2日、米国がNATO加盟国に対し、米国製兵器・装備を購入してウクライナに供与する枠組みである「ウクライナ優先支援要件リスト（PURL）」への資金拠出を増やすよう求める方針だと報じた。米国政府は今月中にも、加盟国宛てにこの要請を行う可能性があるとされている。

PURLは、ウクライナへの兵器供給を円滑化し、米国産装備の使用を促進するための仕組みであり、その資金基盤の強化はウクライナ軍の戦力維持に直結する。資金拠出の増加要請が実現すれば、ウクライナ側が使用する兵器の標準化が進み、補給ラインの効率化が図られる可能性がある。この動きは、和平協議が進む一方で、战场上でのウクライナの防衛能力を確保する二枚舌の戦略を示すものと解釈されている。

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和平交渉の今後の日程と国際的な監視の必要性

10日から11日にかけてアブダビで実施される実務者協議の結果は、その後の外交関係や战场での動向に大きな影響を与える可能性がある。各国代表団は、具体的な安全保障条項や人道支援のメカニズムについて、前回のジュネーブ協議以上の進展を目指すだろう。

しかし、両国の立場の差が容易に埋まる見込みは薄く、協議は紛糾する可能性が高い。そのため、国際社会は協議のプロセスを慎重に監視し、誤解や対立の再燃を防ぐための外交的調整を続けていく必要がある。トランプ政権の和平プロセスが実際に戦争終結へとつながるか、それとも新たな停滞期を生むかは、今月の協議の結果にかかっている。