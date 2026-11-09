ウクライナ軍、ロシア製ミサイル工場攻撃、交渉前哨戦で衝突激化

米国仲介の協議開始を控えた１０月９日、ウクライナ軍がロシア北西部サンクトペテルブルク近郊のミサイル燃料工場を攻撃し、レニングラード州でのドローン攻撃で女性１人死亡など両軍の交戦が継続している。

ウクライナ軍 は１０月９日、ロシア北西部 サンクトペテルブルク 近郊にある爆発物やミサイル用固体燃料の製造工場を攻撃したと発表した。この攻撃は米国が仲介するロシアとウクライナの実務者協議が１０日から１１日に迫る中で行われ、両国の軍事衝突は依然として激化している。 ウクライナ軍 参謀本部の発表によれば、目標となったのは「 モロゾフ工場 」とされ、同工場の生産施設３棟に損傷を与えたとされている。

ミサイル燃料工場モロゾフ工場への攻撃詳細

ウクライナ軍が標的としたモロゾフ工場は、軍事兵器の重要な部品を製造する施設として認識されている。ロシアの大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「トーポリＭ」のエンジン向け固体燃料を開発しているほか、短距離弾道ミサイル「イスカンデルＭ」のエンジン用固体推進薬の製造と供給を担当しているという。ウクライナ軍はこの工場の重要な生産機能に打撃を与えるために攻撃を実行し、施設内の３棟の建物を損傷させたと主張している。この攻撃により、ロシアの長距離攻撃兵器の供給網に対して一定の脅威を加えることを意図していたとみられる。

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レニングラード州でのドローン攻撃と人員被害

モロゾフ工場攻撃に先立ち、サンクトペテルブルクがあるレニングラード州では夜間にウクライナ軍のドローン攻撃を受けた製油所で火災が発生していた。ドロズデンコ知事の発表によれば、この攻撃により女性１人が死亡したという犠牲者が出ている。ウクライナ軍の攻撃は軍事施設だけでなく、民間のインフラや周辺地域にも影響を及ぼしており、サンクトペテルブルク周辺の住民にとっては脅威が身近なものとなっている。ドローンによる精密攻撃が可能になった現代の戦争形態において、後方支援拠点である製造工場やエネルギー施設が直接の標的となるケースが増加している。

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ウクライナ南部オデーサでのロシア攻撃と犠牲者

ロシア軍の攻撃もウクライナ南部で継続しており、１０月９日には港湾都市オデーサのインフラ施設が被害を受けた。この攻撃により少なくとも３人が死亡したと報じられている。攻撃を受けた施設の詳細はまだ明確になっていないが、オデーサはウクライナにとって重要な経済活動の拠点であり、インフラへの打撃は生活基盤にも悪影響を与えている可能性が高い。ウクライナ軍とロシア軍は互いの主要都市や軍事拠点を標的とした攻撃を交互に行っており、民間人やインフラへの被害が絶えない状態が続いている。この日は特にウクライナ南部での被害が顕著であり、民間人の安全が脅かされる情勢となっている。

国際原子力機関ＩＡＥＡがザポリージャ原子力発電所での死亡確認

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は、ロシアが占領するウクライナ南東部のザポリージャ原子力発電所で職員１人がドローン攻撃により死亡したと明らかにした。ＩＡＥＡの報告によると、近隣のザポリージャ火力発電所でも別のドローン攻撃により、さらに別名の職員１人が死亡している。原子力施設への攻撃は放射能漏れのリスクを伴うため、国際社会から強い懸念が寄せられている。ＩＡＥＡの関与により、現地の安全基準や防護措置の履行状況が注目されているが、武力衝突の舞台裏では原子力施設のスタッフが攻撃の対象となるという深刻な事態が発生している。１０月７日にザポリージャ州で撮影された画像からも、この地域での緊張感が伺える。