ウクライナとロシアの戦争 キーウへの空爆 最大規模の攻撃

ルビオ氏は電話後、大規模な攻撃はそれがウクライナとロシアのどちらからであれ、「これがなぜ恐ろしい戦争なのかを改めて思い知らしめるもの」であり、「終わりを迎えなければならない」と述べた。ロシアが外国人に対しキーウを離れるよう呼びかけたことについては、多くの人が、心理的な圧力の一種だと捉えている。

ルビオ氏は電話後、大規模な攻撃はそれが ウクライナ と ロシア のどちらからであれ、「これがなぜ恐ろしい戦争なのかを改めて思い知らしめるもの」であり、「終わりを迎えなければならない」と述べた。

ロシアが外国人に対しキーウを離れるよう呼びかけたことについては、多くの人が、心理的な圧力の一種だと捉えている。 ウクライナは4年半にわたる戦争を通し、高度で多層的な防空システムを開発・強化してきた。 現在はドローンやミサイルの大部分を迎撃しているが、ロシアは膨大な数を発射することも多く、防空網が対応し切れず突破を許すことも少なくない。 ウクライナのミサイル迎撃は、なおも外国製の防空システムに大きく依存している。

ゼレンスキー氏は3月、アメリカとイスラエルが始めたイランとの戦争によって、ウクライナが兵器不足に直面する恐れがあると示唆していた。 その数日後、ロシア当局は、モスクワ州でウクライナによる大規模なドローン攻撃があり、3人が死亡したと発表した。 ゼレンスキー氏はこの攻撃について、ロシアの攻撃に対する「完全に正当な」対応だと主張した。 その後、24日にかけて、キーウでは今回の戦争が始まってから最大規模の空爆があった。

ソーシャルメディアに投稿された動画では、爆発で空が夜通し照らされていた。 多数の民間の建物が攻撃され、多くの市民は爆音で街が揺さぶられていると報告した。 ロシアはキーウへの攻撃に、数十発の弾道ミサイルや巡航ミサイル、数百機のドローンを投入した。 キーウの南90キロメートルにあるビラ・ツェルクワ周辺に対しては、核兵器の搭載が可能な極超音速ミサイル「オレシュニク」を発射した





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