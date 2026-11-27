米NPO ACLEDのデータによると、ウクライナは2026年に500キロ以上離れたロシアの標的に対し、開戦以来4年間の合計を上回る500件近い攻撃を実施した。攻撃はモスクワからシベリア、さらには地中海の石油タンカーまで拡大しており、ウクライナが交渉で有利な立場を築こうとしている背景があると分析されている。

【11月27日 AFP】紛争データを集める米NPO「 ACLED 」によると、ウクライナは2026年、500キロ以上離れたロシアの標的に対し、500件近い攻撃を実施した。 開戦から最初の4年間の合計を上回る数字だ。

AFPが11月20日までのACLEDのデータを分析したところ、こうした攻撃の大半はロシア領内を標的としており、ウクライナの無人機は首都モスクワや北西部サンクトペテルブルクだけでなく、遠くは東部シベリアにまで到達している。 戦火が拡大し、攻撃が激化している背景には、第2次世界大戦以降の欧州で最も多くの死者を出している紛争の終結に向けた取り組みが行き詰まる中、ウクライナが戦場で優位に立ち、交渉での立場を強化しようとしていることがある。

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ACLEDは早くも2025年12月の段階で、ギリシャとリビアの沿岸からさほど離れていない地中海で、ウクライナによる攻撃を記録している。 標的となったのは、ロシアが自国の化石燃料輸出に対する欧米の制裁を回避するために利用している「影の船団」の石油タンカーだった。 ACLEDによると、ウクライナ軍は2026年9月上旬にも、リビアから約500キロ離れたイタリア・シチリア島付近で、欧米の制裁対象となっているロシア船を攻撃した。