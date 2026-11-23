ゼレンスキー大統領は23日、リビア沖でウクライナ保安庁が水上ドローンを使ってロシア軍のコルベット艦や貨物船を撃沈したと発表した。黒海以外での相互攻撃は珍しく、リビアの両政府はロシア・ウクライナ両側の軍事活動の停止を求め非難を表明した。

- ウクライナ の ゼレンスキー大統領 は２３日、北アフリカの リビア で２２日に 水上ドローン （無人艇）を利用して ロシア 軍の艦艇を撃沈したと明らかにした。２１日にはフィンランドとエストニアの間にあるフィンランド湾で ロシア 軍との関連が疑われる貨物船に対するドローン攻撃があり、 ロシア と ウクライナ による双方の攻撃は黒海以外にも拡大している。

ロシアとウクライナはこれまでも黒海などで相互の軍用船や商船を繰り返し攻撃してきたが、黒海以外の海域での攻撃は比較的まれだった。 ゼレンスキー大統領はこの日、ウクライナ保安庁（ＳＢＵ）が撮影したとする映像を公開。 映像にはリビアでのコルベット艦に対する攻撃に加え、ロシアが武器輸送に使用していたというロシアの貨物船「ＭＶアンガラ」をリビア沖でドローンが攻撃する様子が映っている。 ロイターが検証した映像では、船舶から火の手が上がり、黒煙が立ち上る様子が確認された。

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ゼレンスキー氏は、ロシアは阻止を試みたものの失敗したと指摘。 ウクライナはロシアの戦闘ヘリコプター「Ｋａ２７」１機も破壊したとし、「ウクライナは指定海域での作戦を継続している」と述べた。 ゼレンスキー氏の対話アプリ「テレグラム」への投稿は、ウクライナがリビアで攻撃を実施したことを公式に認めた初めてのケースとなる。 リビアでは内戦後、東部をハリファ・ハフタル司令官が掌握。

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ハフタル氏率いる「リビア国民軍（ＬＮＡ）」はロシアとの関係を保っている。 一方、西部はトリポリを拠点とする国際的に承認された国民統一政府（ＧＮＵ）が支配している。 米シンクタンクの戦争研究所（ＩＳＷ）によると、コルベット艦「メルクリー」はロシアに軍需物資を運搬するロシア貨物船を護衛する任務に当たっていた。 リビア東部の政府との協力協定に基づきリビアの港に数日間寄港し、燃料や補給物資の補充を受けていたという。

リビア東部を拠点とする政府のハマド首相は、水上ドローンがリビア西部から発進された疑いがあるとして、国連に調査を要請したと明らかにした。 トリポリを拠点とする政府も、ウクライナの今回の作戦を非難。 外務省は声明で「ロシアとウクライナの戦争が続く中、いずれの側にもリビア領内または領海内で軍事作戦を実施する権利はない」とし、外国勢力が軍事目的でリビアの港湾やインフラを利用することは認めないとした。