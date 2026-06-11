ウォーカーは、元マンチェスター・シティDFの戦術論を分析し、トーマス・トゥヘル監督の主要ポジションのジレンマや、クロアチア戦でのチームの団結について語った。

ウォーカーは、代表96試合出場後に引退した元マンチェスター・シティDFの戦術論を分析し、トーマス・トゥヘル監督の主要ポジションのジレンマや、クロアチア戦でのチームの団結について語った。

ウォーカーは、代表96試合出場後に引退した元 マンチェスター・シティDF の戦術論を分析した。 トーマス・トゥヘル監督 は 主要ポジション で大きなジレンマを抱えている。10番はジュード・ベリンガムかモーガン・ロジャースか。

左サイドはアンソニー・ゴードンかマーカス・ラッシュフォードか。 現時点ではジュードがややリードしているが、モーガンを貶めるものではない。 私がシティでプレーしていた頃、彼はブラックプールへレンタルされるなどしながら着実に力を付けた。 今、ワールドカップのスタメンをジュードと争うこと自体が彼の成長を証明している。

シティではベルナルド・シルバやケヴィン・デ・ブライネが定位置を確保しており、後にコール・パーマーも移籍したため、モーガンは出場機会を求めて移籍した。 それでもトレーニングで示したポテンシャルから、今の活躍は当然だ。 フィジカルが強く、ミドルズブラで調子を上げ、アストン・ヴィラで定位置を確保。 欧州制覇を果たし、飛躍を遂げた。

クロアチア戦にはチームの団結が不可欠だ2018年のワールドカップ準決勝で負けた記憶は鮮明だ。2021年のユーロで破った時より戦力は上がっている。 ベテランは一部引退したが、若手が台頭している。2022年にはワールドカップの準々決勝でブラジルを破り、大番狂わせを起こす力を示した。 私が代表でプレーしていた頃、互いに信頼し、団結力が何よりも大切だった。 今のチームもその精神を育んでおり、大会の最後に一緒に祝杯を挙げられることを願っている





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サッカー 代表 マンチェスター・シティDF トーマス・トゥヘル監督 主要ポジション クロアチア戦 チームの団結

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