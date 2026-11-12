ウォール街若手有望株が重視する麻雀やパデルなど人脈形成のための趣味

KKRのケイシーやゴールドマン・サックスのマイク・ワシントンなど、ウォール街の若手人材が趣味を通じて人脈を築き、ストレスを解消する戦略を紹介します。

KKR のインフラ投資担当ディレクターであるケイシーは、Business Insiderに対し、麻雀が人脈構築において極めて重要なツールになっていると明言した。32歳のケイシーは定期的なプレイを通じて、戦略的な思考と偶然の要素が組み合わさったゲームとしての魅力に深く没頭している。彼女は分析的な側面が自身のキャリアに合致する一方で、運要素が含まれる点にも興味を抱いている。さらに、夫に対しても麻雀への参加を促すなど、趣味が職場や家庭の関係を深化させる手段として定着しつつある。

人脈形成とビジネススキルの融合

ケイシーのように、新たな関心事が人脈づくりの機会となるケースは少なくない。エバーコアのバンカーであるジム・ティルソンも、忙しいスケジュールに組み込みやすいことからスカッシュに着手した。彼は毎日ゴルフが可能な環境であればそれを選ぶと述べつつも、自宅に1歳の娘がいる現実を考慮し、長時間を要するスポーツからは距離を置いている。スカッシュであれば1時間でプレーを完了し、家庭に戻る時間が確保できるため、効率的な時間管理が可能だと評価している。

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一方、三井住友銀行のCLO組成・ファイナンシング部門責任者であるムッシー・ティザズは、パデルをテーマにした顧客向けイベントの企画に注力している。しかし、それまでに習得したスカッシュの癖を完全に抜くことには苦労しており、新しいスポーツへの移行には一定の適応期間が必要であることを示している。多くの若手有望株が、練習を必要とする新たなスポーツの習得が、ビジネスパートナーとのつながりを強化すると実感している状況だ。

ワークライフバランスと健康リスクの管理

ゴールドマン・サックスのマネージングディレクターであるマイク・ワシントン氏は、ワインについて本格的な学習を開始した。彼は2026年初めに対談形式のトークイベントとワインテイスティングを組み合わせた開催を実施し、自分らしさを仕事に持ち込む方法を模索していると語る。しかし、仕事と楽しみを融合させたことには思わぬ代償も伴った。3年前、プリンストン大学でバスケットボールをしていた際、顧客とのゲーム中に肩を損傷し手術を受ける事態に見舞われた。

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この経験から、ワシントン氏はけがをしにくい余暇の過ごし方の重要性を痛感した。データセンター投資を担当する33歳の投資家は、自身がそのような趣味を楽しめる環境では育たなかったため、仕事のために学んだスキルが現在非常に役立っていると述べている。30歳のアリー・ベッカー（シタデル・セキュリティーズのセールストレーダー）も、以前から人を招いてもてなすことが好きで、その個人的な関心を職場に導入している。彼女はポートフォリオマネジャーを招き、マクロ経済をテーマにしたディナーイベントをシリーズで展開し、良好な人間関係を築き上げている。

生活習慣の変容とメンタルヘルスの維持

35歳のデービッド・オッペンハイム（エバーコアのマネージングディレクター）は、自称・夜型人間でありながら、朝型の生活へ大きくシフトした。早起きして運動し一日を早く始める習慣を採り入れ、自宅にはジムまで設置して冬の期間でもそのルーチンを維持しやすくしている。10年前には想像もできなかったこの変化は、彼の生産性向上に寄与している。

バンク・オブ・アメリカのコーディ・キークルは、パンデミック中に定期的に走り始め、日々の仕事のストレスから解放される手段として現在も継続している。マヤ・ベンカトラマン（モルガン・スタンレーのマネージングディレクター）も、ランニングをキャリアを通じて一貫して行っており、仕事が特に厳しい時期にも物事を広い視野で捉える助けになっていると語っている。彼女はランニング中に特に良いアイデアが浮かぶ時間でもあると指摘しており、運動が創造性を刺激する役割を果たしていることを示している。