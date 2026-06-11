ウォルマート、AI民主化で社内イノベーション促進 Code Puppyが全従業員にコーディング機会提供

ウォルマートはCEOジョン・ファーナー氏のリーダーシップの下、AIと自動化技術を全従業員に開放し、学習と成長の機会を民主化する取り組みを進めている。内部エージェントCode Puppyを通じたバイブコーディングにより、ソフトウェアエンジニアから倉庫作業員まで誰もが業務改善のソリューションを開発できる環境を構築。一方で労働者団体はAIの現場への影響を懸念し株主提案を出したが否決。実践的AIトレーニングと具体的事例を通じ、技術の民主化と現実的な業務改善を両立させる戦略が注目される。

ウォルマート のCEO、ジョン・ファーナー氏は6月上旬、学習へのアクセスと機会の民主化を通じて人々が学び成長できる環境を整えることを目指すと語った。 同社の注目すべき事例として、 ウォルマート ・グローバル・テックのエンジニア、マイク・ファッフェンベルガー氏が開発した社内エージェント「 Code Puppy 」が挙げられる。

Code Puppyは、給与制のソフトウェアエンジニアから時給制のフォークリフト運転手まで、全従業員が自身の業務課題に合わせたソリューションを「バイブコーディング」で作成できるよう支援する。 ファーナー氏は、最良のアイデアはバンガロール、トロント大都市圏、メキシコシティ、カンザス州ウィチタなど場所を問わず、それを拡大すべきだと述べ、既存の共有物を可視化することで導入が加速すると指摘した。 一方、小売労働者連合体「ユナイテッド・フォー・リスペクト」は、AIと自動化が現場労働者に与える影響を批判する株主提案を支持した。

ワシントン州の夜間品出し担当エイヴァ・ウィリアムズ氏は株主総会で、AI活用が非現実的な期待を生み、作業を省略せざるを得ないと述べたが、株主はこの提案を否決。 ウォルマートは従業員がアイデアを共有する複数チャネルを設けていると応じた。 同社はAIに関する実践的トレーニングを提供し、現実の課題へのツール活用を学ばせる。 例えば、GoogleのAI認定資格を取得した物流マネージャーが、空荷走行を減らしドライバーの帰宅時間を早めるルートを特定するエージェントを開発。

注文ピッカーはAI生成ルートで商品を詰め、デジタルフルフィルメント責任者のグレッグ・キャセイ氏によれば、AIはサブウェイへの注文準備を最適なタイミングで促す。 サムズクラブでは消費者インサイト・ディレクターのスー・ジャーヴィス氏が多モーダルAI分析で拡大する会員フィードバックを活用している





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