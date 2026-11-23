ウェールズ国旗変更案のオンライン投票で、アニメ「天元突破」のドラゴンが1位を獲得。日本人投票者の影響が指摘される中、現状維持派も9％を集めた。

ウェールズの新たな国旗デザインを選ぶオンライン投票で、アニメーション作品を模した「 サングラスドラゴン 」が1位を獲得した。このデザインは日本のアニメ「 天元突破グレンラガン 」のグレン団シンボルを想起させるものであり、投稿者らから「とっぴな選択」と驚きをもって受け止められている。

圧倒的得票で首位のサングラスドラゴン

投票結果において、ノルウェー人の作者によるこのデザインは55％の支持を集め、他の候補を大きく引き離してトップとなった。募集期間の後半に集中的な投票活动が行われた結果、この圧倒的な多数派が成立した。記事はこの結果に対し、デザイン変更を提案した議員でさえ、このような人気候補が登場するとは予想していなかったと指摘し、皮肉を込めて報じている。

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デザイン意図と日本のアニメへの影響

サングラスドラゴンの作者は、この竜のシンボルが「ユニオン！」と叫びながら権力と戦っているという意志を示していると語っている。しかし、その視覚的デザインは明らかに日本のアニメーション作品「天元突破グレンラガン」のグレン団マークを彷彿とさせるものであり、記事は日本のアニメにインスパイアされていると分析している。

二番手のアニメキャラクターと日本人投票

2位を獲得したのは、フランス人名の少女がウェールズの竜に乗って連合王国の旗を掲げる構図のデザインである。これはアニメ「ゼロの使い魔」のキャラクター、ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエールをモチーフとしたものであり、7％の票を獲得した。ルイズという名前は、フランス国王ルイ14世の寵姫に由来する。

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歴史的要素と日本人投票者の影響

二番手のデザインは、ドーバー海峡における歴史的な文脈を踏まえたものであり、中世の英仏百年戦争においてウェールズの長弓隊が大活躍したことを想起させる。しかし、記事はこのデザインが次点に終わった要因として、日本人による投票の影響が明確にあると断定している。ウェールズの読者を引きつけた要素の一つは、英国国旗のサイズがウェールズの竜よりも小さかった点も挙げられている。

現状維持派と読者の反応

現在のデザインのままを支持する意見も9％の票を集め、サングラスドラゴンに次ぐ第3位となった。記事によると、コメントを残した読者の大半は、すべての新国旗アイデアに対して敵対的な姿勢を示しており、多くの人が「今のユニオンジャックが素晴らしい」という意見を残している。この結果は、伝統的なデザインに対する固執が依然として根強いことを示している。