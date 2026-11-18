クレイグ・ベラミー監督はポルトガル戦敗北後、チームの成長を実感。ネーションズリーグ残留への強い信念を表明し、選手たちの自信の高まりを強調した。

ウェールズ の クレイグ・ベラミー 監督は、 ネーションズリーグ での残留に必要な資質を十分に備えていると確信を深めている。カーディフで行われた ポルトガル との試合で2対3の惜敗を喫したものの、ベラミー監督は敗戦よりもチームの飛躍的な成長に注目している。 グループA4 で最下位となった現状に対し、監督は前向きな見通しを提示した。

ベラミー監督が強調する自信と成長

ベラミー監督が最も重視しているのは、選手たちの中に広がりつつある「信じる気持ち」である。彼は試合全体を通じて、チームのポテンシャルがすでに最高レベルに近づいていると語った。選手たちは自らの存在価値を認め始め、リーグAの舞台で互角以上に渡り合える実力があると自覚している段階にある。

Also read 揺るぎない土台が、毎日の眠りを支える。Novilla「礎」シリーズのマットレスが期間限定20％OFF！

監督は、グループA4での最下位決着を単なる敗退ではなく、高いレベルでの戦いを通じて得られる貴重な経験であると捉えている。最高のチームと対戦することは、ウェールズの選手たちが自分たちの限界を知り、向上するための不可欠なプロセスだと考えている。この試合への出場自体が、チームにとって大きな前進であることを示している。

守備の隙と決定力の差を分析

カーディフでの勝敗を分けた要素は、相手側のもたらした決定力の違いであった。ポルトガルは、リーグBの水準であれば失点に至らなかったかもしれないウェールズの守備の隙間を的確に突いた。この結果は、ベラミー監督率いるチームが直面する現実的な課題を浮き彫りにした。

Advertisement

監督は、相手チームにゴールを奪う能力を持つ選手が在籍していることを認めた。人々が結果だけを気にするのは理解できるが、監督自身はこのグループ内でのパフォーマンスには満足している。選手たちが思っていた以上に、ウェールズはトップレベルのチームとの差を縮めつつあると分析している。

残留への道筋と次のステップ

ベラミー監督は、リーグAへの昇格がチームにとって重要なマイルストーンであったと指摘する。しかし、そのAクラスで残留を果たすことも、同様の成長プロセスにつながると強調した。厳しい環境での戦いを通じて、選手たちは自らの限界を押し広げる機会を得ている。監督は今後のプロセスで、チームがさらに一歩前進すると確信を示した。

この戦いぶりは、ウェールズが伝統的に抱える課題を克服し、欧州の強豪たちと肩を並べるための基盤を築きつつあることを示唆している。監督は、選手たちが自らの能力を信じ、次の目標に向かって進む準備が整いつつあると判断している。この自信が、今後の国際試合におけるチームのプレーに影響を与えるだろう。