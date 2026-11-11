ウェンディーズ、既存店売上は減少も減少幅が縮小 Dave's Way戦略で自力再建へ

ウェンディーズの米国既存店売上高は第3四半期も5.7%減少したが、減少幅は前四半期から縮小した。新鮮な牛肉という原点に戻るDave's Way戦略を軸に、投資家グループの買収提案を退けて自力再建を進めている。朝食営業の店ごとの選択制や、破産した加盟店の店舗引き取りも打ち出している。

ウェンディーズ （Wendy's）の米国 既存店売上高 は、第3四半期も減少が続いた。既存店の売上高は5.7%減少したが、減少幅は前四半期から縮まっている。経営陣は、新鮮な牛肉という原点に立ち返る Dave's Way戦略 で立て直しを図る構えだ。

同社は身売りを選ばず、自力での再建を目指す方針を示している。朝食営業を店ごとの選択制にする計画があるほか、破産した加盟店の店舗は引き取る考えを明らかにした。さらに、投資家グループから出された買収提案も退けている。

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Dave's Way戦略は品質の原点回帰を狙う

Dave's Way戦略は、ブランドの軸足を品質という本来の伝統に戻すものだ。具体的には、新鮮な牛肉とプレミアムな食材を前面に出す方向性である。

この戦略の狙いは、来店客数の減少に歯止めをかけ、市場シェアを取り戻すことにある。ウェンディーズは、食材の品質を立て直しの中心に据えたかたちだ。

朝食営業は、全店一律ではなく店ごとの選択制とされている。各店舗の状況に応じて運営を判断できる仕組みを取り入れた点が、今回の再建策の特徴といえる。

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ウェンディーズは、身売りではなく自力での再建を選んだ。Dave's Way戦略は、その中核となる施策である。

店舗間で500ベーシスポイントの差、運営改善に照準

店舗を上位20%と下位20%で比べると、来店客数の実績には500ベーシスポイントの差がある。500ベーシスポイントは5ポイントに相当し、店舗ごとの業績格差が大きいことを示している。

経営陣は、店舗レベルのデータを使ってこの差に照準を合わせている。どの店舗がどの指標で遅れているかを把握し、個別の改善につなげる考えだ。

注力しているのは、提供スピードと処理能力の改善である。注文から商品を受け取るまでの時間や、厨房での処理の効率は、来店客の体験に直接影響する要素だ。

上位20%の店舗と下位20%の店舗の差を縮められるかどうかが、来店客数の回復を左右すると考えられる。店舗運営の底上げは、Dave's Way戦略の成否を測る重要な指標になるだろう。

販促の効果で既存店売上の減少幅は縮小

既存店売上高は第3四半期も5.7%減少したが、第2四半期からは前四半期比で130ベーシスポイント改善している。減少は続いているものの、落ち込みの幅は確実に小さくなっている。

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この改善を支えたのは、的を絞った販促だ。1ドル（約155円、1ドル＝155円換算）のFrostyや、1.99ドル（約308円）のナゲットといった商品が、販促の中心になっている。

価格を明示した販促は、来店客が手に取りやすい商品を示すという点で効果を発揮したとみられる。ただし、販促による一時的な反応と、ブランド全体の客足回復は分けて考える必要がある。

今後は、販促で得た来店客を、品質を重視するDave's Way戦略の支持層へどうつなげられるかが課題になる。

買収提案の拒否と加盟店支援が示す今後の方向

ウェンディーズは、投資家グループの買収提案を退けた。身売りではなく、自力での再建を進める姿勢を明確にしたかたちだ。

破産した加盟店の店舗は、ウェンディーズが引き取る構えを示している。店舗網の維持に関与することで、加盟店側の混乱を抑える狙いがあると読み取れる。

今後の焦点は、Dave's Way戦略が来店客数の回復につながるかどうかである。第3四半期の5.7%減少が次の業績でどう推移するかが、判断の材料になる。

なお、記事の元となった情報では、次回決算や各施策の実施時期の具体的な日程は示されていない。投資家や加盟店にとっては、朝食営業の選択制や店舗運営の改善が数字に表れるかどうかが、今後の重要な確認点となる。