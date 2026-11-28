西オーストラリア州のウェリントン国立公園に生育する樹齢最大500年の巨木「キング・ジャラ」がチェーンソーで傷つけられた事件について、州政府と警察の対応および被害の詳細を伝えます。

西オーストラリア州 パース南東部の ウェリントン国立公園 において、樹齢300年から500年と推定される巨大なユーカリの一種「 キング・ジャラ 」が、チェーンソーを用いた故意の破壊行為を受けた。この自然遺産ともいえる巨木は、これまで山火事や激しい暴風雨といった自然災害を耐え抜いてきた歴史を持つが、最近行われた悪質な破壊により深刻なダメージを負ったと確認されている。

キング・ジャラの物理的被害と発見経緯

公園当局によれば、この個体は高さ36メートルに達する巨樹であり、同国立公園内においてジャラ種の木としては最大クラスの規模を誇る貴重な存在である。破壊行為は21日から22日にかけての期間に発生し、現場では木の根元付近がチェーンソーで切りつけられた痕跡が発見された。この損傷は単なる落枝や自然老化によるものではなく、人為的な刃物によるものと警察および当局が断定している。

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州政府高官による厳重抗議と犯人追求

西オーストラリア州政府のスウィンボーン環境相は26日、エネルギー・脱炭素担当の大臣政務官であるジョディ・ハンズ氏と共同でフェイスブックに投稿を行い、今回の事件に対する強い怒りと非難を表明した。両名は「言語道断で無思慮、胸の張り裂けるような行為としか言いようがない」と記し、特にウェリントン国立公園のシンボル的存在であるキング・ジャラを対象としたこの破壊行為を激しく批判した。

スウィンボーン環境相はさらに、「誰がやったにせよ、我々全員にとってかけがえのないものを傷つけた」と述べ、一般市民を含む社会全体にとっての損失が甚大であることを強調した。州政府はこのような無謀な行為を許容せず、犯人特定に動く姿勢を明確に示している。警察関係者も「大変な愚か者」と呼んで軽蔑の意を表し、行方追跡に全力を挙げて対応していることを明らかにしている。

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警察の捜査範囲と車両目撃情報の活用

オーストラリア放送協会（ABC）が27日付けで報じた警察の発言によると、捜査当局は事件現場周辺で行われた車両目撃情報を手がかりに捜査を拡張している。具体的には、事件発生直後の周辺地域でシルバー色のジープが目撃されたという証言が集まっている。警察は、このジープに乗っていた人物または人物たちが、今回の破壊行為の実行犯である可能性が高いと見ており、車両の特定および乗員の情報開示を求めている。

デジタル足跡や監視カメラ映像の解析、および目撃者からの証言収集を通じて、犯人の身元を割り出す作業が進行中である。特にチェーンソーを使用するという道具や、特定の時間帯に現場に接近した車両の特徴など、物的証拠と人的証言の整合性を取ることで、事件の全容解明を目指す方針だ。

自然保護団体の懸念と今後の行政対応

地元の自然保護団体「プレストン環境グループ」の幹部であるピーター・マーフィー氏は、ABCの取材に対し、今回の事件に対して「落胆した」という心境を明かした。マーフィー氏は現場の写真で確認できる損傷の様子を参照し、キング・ジャラの木が将来にわたって生存し続けることが困難になる可能性を指摘した。彼は「本当に伐採せざるを得なくなるのではないかと心配だ」と述べ、物理的な回復が不可能なレベルのダメージを負っているとの懸念を示した。

この事件は、単なる器物壊滅にとどまらず、地域社会の共有財産である自然環境への攻撃として受け止められている。今後は、キング・ジャラの状態を専門家が継続的にモニタリングし、必要に応じて移植や保護措置が講じられる可能性もある。一方で、犯人の特定と処罰は、今後の同様の破壊行為の抑制策としても重要視されており、西オーストラリア州内の関係機関は連携して捜査の進展を待ち構えている。