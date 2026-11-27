ウェストハムのジャロッド・ボーウェン主将は、チャンピオンシップで連勝から遠のく苦境の中でスコット・パーカー監督への支持を表明。チームの立て直しとプレミアリーグ復帰への強い信頼を示した。

ウェストハム の主将 ジャロッド・ボーウェン は、土曜日のストーク・シティ戦を前に、昇格請負人 スコット・パーカー がクラブをすぐにプレミアリーグへ復帰させられると確信している。 チャンピオンシップ で６試合勝利がない苦境の中、FWは不振に陥るチームメートに言い訳をやめ、実力を証明するよう求めた。

ウェストハムが停滞するシーズンの立て直しを目指す中、ボーウェンはパーカーへの支持を表明した。 すでにヌーノ・エスピリト・サントを交代させ、２人目の監督を迎えた昇格候補のクラブは、開幕前の期待を大きく下回っている。 ハル・シティで２部リーグを経験した主将は、パーカーがフラム、ボーンマス、バーンリーで成し遂げた昇格も、チーム全員が取り組まなければ再現できないと理解している。 最近の低迷にもかかわらず、ボーウェンはウェストハムが昇格争いに踏みとどまる上で欠かせない存在であり続けている。

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降格後の夏には移籍の噂があったものの残留し、2030年までの改定された契約に署名。 リーグ戦17試合で７得点７アシストを記録している。 に問われたボーウェンは、こう答えた。