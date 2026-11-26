ウェスティンホテル東京は、2027年バレンタインギフトコレクションとして「果内水晶ショコラ」など上質なスイーツを発売。開業30周年を迎える同ホテルの新たな魅力とは。

ウェスティンホテル東京 は、2027年のバレンタインシーズン向けに新たなギフトコレクションを発表した。この企画では、日本の伝統的な美意識を現代のスイーツ文化に融合させた「 果内水晶ショコラ （Kanai Suisho Chocolat）」を主力商品として展開する。また、限定クッキー缶やフラワーギフトといった多彩なアイテムも用意されており、贈答品の選択肢を広げている。想いを伝えるこの特別な季節にふさわしい、高級感あふれるスイーツギフトを提供するものである。

2027年バレンタイン向け商品ラインナップ

今回のコレクションの中心となるのが、日本独自の美的感覚をスイーツの形で表現した「果内水晶ショコラ」である。これは単なる菓子ではなく、文化的な要素を込めた特別な一品として位置付けられている。これに加えて、デザイン性の高い限定クッキー缶や、贈り物に最適なフラワーギフトもセットで提案されている。これらの上質なスイーツギフトは、贈る相手への丁寧な配慮と、受け取る側の喜びを両立させることを目的としている。バレンタインギフトとして、質の高い選択肢を求める層に特にアピールしている。

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恵比寿のランドマークとしてのホテルの背景

ウェスティンホテル東京は、緑豊かで洗練された雰囲気を持つ街、恵比寿に位置する日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルである。このホテルは2024年10月に開業30周年を迎え、長年にわたり東京の観光とビジネスの拠点として君臨してきた。単なる宿泊施設にとどまらず、訪問者にウェルビーイングに満ちた滞在体験を提供する「都会のウェルネスホテル」としての役割を強化している。心身の安らぎと活力をもたらす独自のプログラムを通じて、ゲストの健康と幸福をサポートする取り組みが進められている。

ウェルネス重視の施設とサービスの特徴

ホテルの全客室には、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求して開発した最新の「ヘブンリーベッド」が完備されている。このベッドは雲の上の寝心地と称され、快適な睡眠をお約束する重要な要素となっている。ホテル内には個性豊かなレストランやバー、ラウンジがあり、食事やリラクゼーションの場を提供している。特に本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では、心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューを提供しており、疲れを癒やす空間となっている。

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都会の緑のオアシスとブランドの理念

ホテル敷地内には、世界的に有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏によるデザイン「ウェスティン ガーデン」が存在する。英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した石原氏の作品であり、都会の中の緑のオアシスとして季節ごとに異なる景観を楽しむことができる。ウェスティンホテル＆リゾートは10年以上にわたり、ホスピタリティにおけるウェルネス分野で世界を牽引してきた。Sleep Well、Eat Well、Move Wellという3つの柱を通じて、ゲストが旅の疲れを乗り越えられるよう支援している。約45の国と地域に245軒以上のホテルやリゾートを展開するグローバルブランドとして、その存在感は大きい。

付加価値サービスと今後の展望

ホテルは受賞歴のあるヘブンリーベッド、TRXフィットネス器具を備えたスタジオ、HypericeとBalaの最新リカバリーギアを貸し出すWestinWORKOUTなど、個性的なウェルネス体験を提供している。Eat Wellメニューでは美味しく栄養価の高い料理も提供されている。また、マリオット・インターナショナルのグローバルプログラムMarriott Bonvoyに加盟しており、会員にはポイント獲得やエリートステータス昇格などの特典が用意されている。これらの施策により、ウェスティンホテル東京は2027年のバレンタインGift Marketにおいて、伝統と革新を兼ね備えた高品質なサービスを提供し続ける予定である。