ウェイン・ルーニーは、マイケル・キャリック監督のもで復調するマンチェスター・ユナイテッドについて、2026-27シーズンのプレミアリーグで優勝候補にすぐに並ぶのは難しいとし、ファンに現実的な期待を持つよう呼びかけた。チャンピオンズリーグ復帰を確実にしたものの、即時のタイトル獲得より持続的な成長を重視すべきと述べた。一方でマイケル・オーウェンは来季の躍進を予測し、クラブ内外で意見が分かれている。

ウェイン・ルーニー は、 マンチェスター・ユナイテッド のファンに対し、2026-27シーズンの プレミアリーグ について過度な期待は避けるよう呼びかけた。 マイケル・キャリック 監督の下でチームが回復しているものの、優勝争いは依然として難しいという認識を示した。

キャリックが1月に就任して以来、ユナイテッドは劇的な変貌を遂げた。 元ミッドフィルダーであるキャリックはチームを3位に導き、在任中に39ポイントを獲得。 この期間のpoint獲得数はトップリーグで最多となった。 この復活を受け、キャリックはルーベン・アモリムの後任として2年契約を締結し、UEFAチャンピオンズリーグ復帰も確実なものとなった。

ルーニーはインタビューで「ここ数年、ファンにとって厳しい状況が続いたが、マイケルが来てから再び希望が生まれた。3位に入り、補強も成功した。 チャンピオンズリーグ復帰も果たした。 この先、チームを次の段階へ導く補強を期待している」と語った。 オールド・トラッフォード周辺では楽観論が広がり、アタランタのブラジル人GKエデルソン獲得が間近と報じられている。

しかしルーニーはファンに忍耐を呼びかけた。40歳のルーニーは、アーセナルやマンチェスター・シティと肩を並べる優勝候補へユナイテッドがどれほど速く成長できるかについて、依然として慎重な姿勢を崩していない。 ルーニーは「期待値については先週キャリックと話をした。 出場する大会すべてで優勝を狙うだろう。 だが現実的であることも必要だ。

来季トップ4に入り、FAカップ制覇やチャンピオンズリーグでの好結果があれば、それは前進だ」と説明した。 マンチェスター・ユナイテッドは2013年以来プレミアリーグを制していない。 ルーニーは、即座の優勝よりも持続的な成長を重視する。 名門であるがゆえにタイトルへのハングリー精神は絶えないが、競争の激しさを考えると短期でのリーグと欧州制覇の二冠は難しいとの見方を示した。

「誰もがリーグ優勝を望むが、現実的に考えなければならない。 彼らはリーグやチャンピオンズリーグで優勝できるのか？ それは難しい。 それでも改善が重要だ」とクラブのレジェンドは語った。

さらに、今季最も重要なのは「優れた監督が就任した」ことで得られる恩恵を実感することだと強調した。 ルーニーの慎重論とは対照的に、元マンチェスター・ユナイテッドFWマイケル・オーウェンは「レッドデビルズは首位チームを倒せる」と語り、今季終盤の勢いから、ユナイテッドは来季すぐにトップ争いに加わると確信している。 このように、クラブ内部や関係者の間でも dele ov re 賛否両論が渦巻く中、ファンは行方を見守っている





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