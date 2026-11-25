David Shepardson [ワシントン ２４日 ロイター] - 米アルファベット傘下の自動運転車開発部門ウェイモは２４日、米国で約４５００台を対象とする新たなリコールについて、１０月１日以降に

- 米アルファベット傘下の自動運転車開発部門ウェイモは２４日、米国で約４５００台を対象とする新たなリコールについて、１０月１日以降に自動運転タクシー（ロボタクシー）が高速道路の通行止め車線に進入した事案が１１件発生したことが理由だと明らかにした。

ロイターは２０日、ウェイモが閉鎖された高速道路の車線や警察官らによる交通誘導に絡む事案を受け、ロボタクシーについて２件のリコールを実施すると最初に報じた。 同社は先週、西部カリフォルニア州の規制当局が同州内の高速道路での車両運行を禁止したことに伴い、国内の高速道路での運行を停止したと発表していた。

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ウェイモが米運輸省道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）に提出し、２４日に公表された書類によると、ウェイモが「閉鎖された高速道路車線への進入リスクを低減するため、承認された運行範囲を更新」してからわずか３日後の１１月９日、同社車両３台が工事のためコーンで通行止めが示されていた高速道路の車線に進入した。 同社は、これによる衝突や負傷の報告は受けておらず、現在リコールの是正措置に取り組んでいるとした。

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同社は６月にもランプ（接続路）の通行止め標識を無視して事前に計画された高速道路の工事区域に進入したり、コーンの間を縫って工事が行われている高速道路の車線に進入したりする事案が発生したため、ロボタクシー約３９００台を対象に同様のリコールを実施していた。