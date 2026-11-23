ウィリアムズ＝バーネットがトッテナム・ホットスパーでトップチーム初ゴールを決め、自身の子供時代の夢を実現した。監督の計らいでU21からの呼び出しを経験し、試合序盤にポジショニングを活かしてゴールを決め、アシストも記録した。

が伝えている。

「前日、監督に呼ばれて個別に話をしたんだ。 実は『U21チームでプレーする。 試合勘を戻すために60分間だ』と言われて、『えっ？ 』と思った。

Also read 【U21】アジア大会へFW石井久継「チームで一番点取りたい。優勝したい」クラブでの悔しさも

でも、その後に本当の知らせを伝えてくれた。 その日は一日中興奮していたよ。 待ちきれなかった」トッテナム・ホットスパー・スタジアムで、そのインパクトはすぐに表れた。 ウィリアムズ＝バーネットは開始15分以内にネットを揺らした。

子どもの頃から応援してきたクラブでのトップチーム初ゴールを振り返り、試合序盤にポジショニングを改善できたと話した。 先に訪れたチャンスを逃して悔しい思いをしたが、スペイン人サイドバックが再びクロスを上げようとしたときには、準備ができていたという。

Advertisement

「夢に見ていたことがすべて実現した。 得点してアシストもできたんだから、まさに夢がかなったようなものだよ。 最初にボールがボックスに入ったとき、僕はいい位置にいなかった。 スペースが空いていて、得点できたはずだから、かなり悔しかった」と語り、こう続けた。

「ボールがペドロに戻るのを見て、直感で動いた。 クロスを上げられると分かったから、マークしていた相手の背後に入り、ゴールに押し込むだけだった」