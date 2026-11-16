ウィリアム皇太子、アースショット賞授賞式でムンバイを訪れる

英国ウィリアム皇太子が環境賞「アースショット賞」授賞式のためインド・ムンバイを訪問。モディ首相と会談し、サチン・テンドルカール氏ら著名人が出席し、環境技術革新の重要性を強調する。

英国の ウィリアム皇太子 は11月16日、環境保護を目的とした賞典「 アースショット賞 」の授賞式を主催するため、インドの商業都市 ムンバイ を訪問した。

アースショット賞授賞式の概要

3日間のインド滞在期間中、ウィリアム皇太子は将来の英国王として、妻のキャサリン皇太子妃とともに当地で注目を集めている。

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皇太子夫妻は、インドで高い人気を誇るクリケットの路上試合を楽しみ、さらに地下鉄の利用や、インド映画産業の中心地であるボリウッドの映画スタジオ見学などの予定をこなした。

このアースショット賞は、地球規模の環境問題解決に向けて革新的な取り組みを支援するものであり、自然保護、海洋保全、廃棄物削減、気候変動対策、大気汚染対策の5つの部門で選考が行われる。

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主要出演者とステークホルダー

授賞式の司会者には、インドを代表する映画監督カラン・ジョーハル氏が起用されている。

式典には、アカデミー賞受賞俳優ラミ・マレック氏に加え、ボリウッドの人気俳優アーリヤー・バット氏とソーナム・カプール氏が出席する予定である。

クリケット界のレジェンドであるサチン・テンドルカール氏も出席が見込まれており、世界的な関心の高さがうかがえる。

環境技術革新と印度的視点

ウィリアム皇太子はインドについて、環境分野の技術革新が世界で最も活発に進んでいる場所の一つだと評価した。

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また、インド全土の人々が、人類が直面する最大級の課題に対し、実践的な解決策を開発していると述べた。

アースショット賞では、最終候補15組の中から5組の受賞者が選ばれ、彼らの成果が称えられることになる。

モディ首相との会談と今後の予定

今回の訪問では、ウィリアム皇太子が首都ニューデリーでナレンドラ・モディ首相との会談を行うことも予定されている。

これらの外交的動きは、英印間の関係強化と環境分野での協力体制を深めるための重要な一歩と見なされている。