ゲラルトが原作に基づき一定の特性を持つに対し、Vはプレイヤーのロールプレイを重視し、怒りっぽい型や冷静な型など複数のキャラクタータイプを用意して選択肢を提供した設計思想について説明する。

そこまで大きな違いはありません。 ゲラルトの場合は3作のゲームを通して“ゲラルトとは何者か”を学び正しい書き方を身につけてきました。 愛読する原作小説から来たキャラクターで、私たちは原作もキャラクターもよく知っていました。

ですから素晴らしい仕事をした原作者を真似ようとしていたのです。 ゲラルトにははっきりした特徴があります。 あまり話さない。 ときどき不機嫌になる。

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特にイェネファーと話すときにはムッとすることがある。 そしてシリを無条件に深く愛している。 こうした基本のルールを私たちは把握していてゲラルトの書き方はもう身体に染みついています。 Vは原作で決まったキャラクターではないのでそこは違いました。

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ただ、それは自由度が高いということでもあります。 それでも私たちはゲラルトでうまくいったやり方を踏襲したいと考えました。 Vにもはっきりした特徴をいくつか決めたのです。 ただプレイヤーにはゲラルト以上にVをロールプレイしてほしかったので、いくつかのタイプのVを用意しました。

私たちは色で呼んでいます。 たとえば「レッドV」は怒りっぽく短気なVで、「コールド（寒色）V」は冷静なプロフェッショナル。 どのVを演じたいか選べるように、意図的に選択肢の台詞を書きました。