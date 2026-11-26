米実業家のイーロン・マスク氏は25日、米国在住の18歳未満の児童に対し、自身が経営する宇宙開発企業スペースXの株式を無償で譲渡すると発表した。スペースXが「トランプ口座」口座保有者に対し1株を提供し、マスク氏个人が同数の2株を上乗せする形で合計2株が贈呈される。譲渡はロックアップ期間満了後の来年6月を目処に行われ、総額は約180億ドルに相当する。この取り組みは次世代の金融リテラシー向上と長期的な株主基盤の構築を意図している。

- 世界一の富豪である米実業家 イーロン・マスク 氏は２５日、米国の全ての子どもに、自身が経営する宇宙開発企業スペースＸの株式２株を贈ると発表した。 別の投稿で、株式は来月譲渡されると説明。

「私から直接贈られる株式は、来年６月に私のロックアップ期間が満了した時点で譲渡される」と付け加えた。 スペースＸはこれに先立ち、現在有効な「トランプ口座（トランプ米政‌権が立ち上げた子ども向け投資口座）」の各口座に対し、新たに発行されるクラスＡ普通株式１株を贈呈すると発表。 さらに同社が贈呈する株式数と同数の株式をマスク氏が個人的に上乗せすると付け加えた。

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「トランプ口座」は１８歳未満の米国人に株式市場への参画機会を提供し、幼い頃からの資産形成を支援することを目的としたプログラム。 ホワイトハウスは１０月、約７０００万の口座が開設されたと発表していた。 スペースＸ株の２５日終値は１２７．４４ドルで、今回の提供分の総額は約１８０億ドルに相当する。 証券会社Ｍｉｔｒａｄｅグループのグローバル市場アドバイザー、クリストファー・ブランキン氏は「この取り組みは、大規模かつ長期的な個人株主基盤を構築するものだ」と指摘。