イーストマン・コダックの商標を使用し、リバーサルフィルムを模したキーホルダー型カメラCharmeraが登場。Bluetooth 5.4対応のトラッカー機能も備えた。

RET Productionは、イーストマン・コダック社から「Kodak」と「 Kodachrome 」の商標ライセンスを取得し、キーホルダー型ミニカメラ「 Charmera 」を製造・販売している。

このデバイスは、イーストマン・コダックが1935年に発売したリバーサルフィルム「コダクローム」のスライドマウントの外観を現代的に解釈したデザインを採用している。

Also read コダック「Charmera」で撮る猫写真がエモすぎる！ 指先サイズで猫も警戒ゼロ

本体中央には、1.54型で解像度が240×240ピクセルの6色カラーE Inkディスプレイが搭載されており、写真やQRコード、ToDoリスト、カレンダーなどの情報を表示する。

専用モバイルアプリ「KODAK Memory Link」を通じてBluetooth通信によりスマートフォンから写真データを転送でき、本体内部には最大で12枚の写真まで保存することが可能である。

専用アプリと多機能な表示モードの活用方法

デバイスにはスマートフォンが常に接続されている必要はなく、単独で使用してスライドショー機能で保存された画像を順次表示させることもできる柔軟な仕様となっている。

Advertisement

写真だけでなく、QRコードや連絡先を記載した名札、日々のToDoリスト、特定の日付までのカウントダウンタイマー、さらにカレンダーを表示することも可能だ。

カレンダー機能を活用する場合、専用アプリ側で事前にコンテンツのスケジュール設定を行うことで、デバイスの画面表示を自動的に切り替える仕組みが提供されている。

また、専用アプリ上では転送する写真に対してステッカーを貼り付けたり、フィルター効果を加えたりするなど、ユーザーが自分好みにカスタマイズして保存する操作をサポートしている。

Bluetooth 5.4対応の高精度なトラッキング機能

カメラ機能に加え、デバイスとしての利便性を高めるため、米Appleの「探す」および米Googleの「Find Hub」（旧称「デバイスを探す」）のネットワークに対応している。

これにより、iPhoneユーザーであってもAndroid端末のユーザーであっても、紛失した持ち物を専用アプリを通じてネットワーク上で探すことが可能となっている。

Advertisement

通信規格としては最新のBluetooth 5.4に対応しており、障害物のない環境下では最大30メートルの範囲内でリアルタイム追跡を行うことができる技術仕様だ。

さらに、本体には75dBのブザーが内蔵されており、音声でアラートを発令することで、視覚的に見えない場所や隠れた場所にあるデバイスを見つけることを支援する。

小型軽量なボディと堅牢な環境耐性の詳細

デバイスの本体サイズは39.3mm×46mm×7.58mmというコンパクトな寸法で、重量はわずか16.6gと極めて軽量であり、キーホルダーとして持ち歩くのに最適なデザインだ。

実用性を高めるため、防塵・防滴性能としてIP54規格をクリアしており、日常生活での飛散する粉塵や水しぶきから本体を守る耐久性を確保している。

動作可能な温度範囲は0度から50度まで設定されており、極端な寒暖差がある環境下でも安定した動作を維持するための設計思想が反映されている。

イーストマン・コダックの歴史的なブランドイメージと、RETO Productionによる最新のウェアラブルテクノロジーが融合した製品として市場での注目が高まっている。