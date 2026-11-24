俳優イ・ジョンハとキム・ドワンが主演する韓国ドラマ『ONE：ハイスクールヒーローズ』が、25日からCS放送衛星劇場で毎週水曜に放送される。アクションとサスペンスの融合した物語とは。

俳優の イ・ジョンハ と キム・ドワン が主演する 韓国ドラマ 『 ONE：ハイスクールヒーローズ 』が、25日よりCS放送チャンネル「 衛星劇場 」にて放送を開始する。この作品は全8話構成で、毎週水曜日の午後11時からの時間帯に配信され、2話連続で放送される構成となっている。

アクションドラマへの挑戦と物語の核心

今回の放送作品『ONE：ハイスクールヒーローズ』は、過酷な環境に置かれた高校生の姿を描いたアクションドラマである。主演を務めるイ・ジョンハは、前回の大作『ムービング』でピュアで優しい性格の高校生、ボンソク役を演じ、その演技力と魅力が全世界へと知れ渡るきっかけとなったことで知られている。同作での活躍により、国際的に高い知名度を獲得している俳優でもある。

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本作品では、イ・ジョンハは笑顔を見せようとしない優等生、キム・ウィギョムという役柄に扮する。父親からの過度な期待と重圧に耐えながら、感情を押し殺して生きてきた青年の姿が描かれる。全校1位という驚異的な成績を誇る彼だが、転校先の学校で初日から不良グループの標的にされるという苦難に見舞われる。そんな中、彼は類まれなる喧嘩の才能に目覚め、相手の技術を一瞬で習得し、さらにそれを上回る圧倒的な力で相手を倒すという驚愕の能力を開花させる。

最強のコンビ結成と校内暴力への対峙

ウィギョムの隠された格闘スキルに気づき、彼に近づいてくるのが、カン・ユンギという役柄を演じるキム・ドワンである。ユンギはクラスのムードメーカーでありながら、優れた洞察力と卓越した頭脳を兼ね備えたキャラクターとして描かれている。正反対の性格を持つ2人の個性が融合し、最強のパートナーシップを築いていく過程が物語の中心となる。

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2人は覆面を被り、「ハイスクールヒーローズ」という秘密結社のような団体を実質的に結成する。彼らの目標は、抑圧された怒りを爆発させ、学校内に蔓延する校内暴力に立ち向かうことにある。学年ごとに存在する不良グループのトップたちを次々と打ち破り、学校内で固着化していた暴力的な序列を崩壊させていくという、力強いアクションシーンが展開される。

放送スケジュールと視聴への期待

『ONE：ハイスクールヒーローズ』は、イ・ジョンハのアクション演技への再挑戦として注目を集めている。前作『ムービング』で確立した国民的な俳優としての地位を活かし、よりダークでアクション寄りの役柄を演じることで、ファンからの期待が高まっている。特に、驚異的な喧嘩の才能を持つ青年が、どのようにして周囲の敵対勢力と対峙し、自身の内なる闇とどう向き合っていくかが鍵となる。

キム・ドワンとの化学反応も大きな見どころである。知性的なユンギと、爆発的なパワーを持つウィギョムのコンビネーションは、単なる対立関係ではなく、互いの欠けている部分を補完し合う関係性として描かれる。この2人が作り出すダイナミズムが、校内という閉鎖的な空間でのドラマをさらに緊迫感あるものへと昇華させていくだろう。

視聴者は、毎週水曜の午後11時という時間帯に、衛星劇場にてこの緊迫したストーリーを楽しむことができる。2話連続放送という構成により、連続性のあるストーリー展開をより没入感のある形で視聴者に提供することとなっている。アクションファンだけでなく、人間ドラマにも興味がある視聴者にも、十分に満足できる内容になっていると期待される。

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本作は、単なる格闘技アクションにとどまらず、家庭内のプレッシャーや学校内の階級社会といった、現代の若者が直面する問題を鋭く描き出している。イ・ジョンハとキム・ドワンの演技力により、キャラクターの深い心理描写も重視されており、アクションの合間に流れる感動的なシーンも数多く用意されている。この春から始まる毎週水曜の夜、新しいヒーローたちの活躍に目を離せない。