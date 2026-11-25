韓国の俳優イ・ジョンソクが25日、都内で開催されたディズニープラスで配信中の韓国ドラマ『再婚承認を要求します』のスペシャル上映会に登場。会場後方から、客席を通って入場し、握手や投げキスとたっぷりのフ…

韓国の俳優イ・ジョンソクが25日、都内で開催されたディズニープラスで配信中の韓国ドラマ『再婚承認を要求します』のスペシャル上映会に登場。 会場後方から、客席を通って入場し、握手や投げキスとたっぷりのファンサービス。

キラキラの笑顔で集まったファンを魅了した。 同作は、韓国の大ヒットウェブ小説・ウェブトゥーンシリーズを実写ドラマ化した“豪華絢爛（けんらん）”ロマンスファンタジー。 誇り高き皇后ナビエ役のシン・ミナをはじめ、皇帝ソビエシュ役のチュ・ジフン、ナビエの運命を変える皇太子ハインリ役のイ・ジョンソク、皇妃の座を狙うラスタ役のイ・セヨンら豪華キャストが集結。 愛憎渦巻く怒涛の展開が見どころの“ドロドロ”ロマンスとなっている。

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ハインリの魅力についてイ・ジョンソクは「僕ができるハインリの中でベストを尽くして演じました。 この作品には原作がありますけど、原作が愛されている作品なのでプレッシャーを感じました。 たくさんの温かい声が、僕にとってとてもありがたかったです」と感謝も。 ハインリの演技について点数を聞かれると「100点満点中、だいたい85点くらいです。

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恥ずかしいですね」と照れ笑い。

「やはり原作の雰囲気をもっと生かせたらよかったかなと思うんですけど、僕としてはまだ未熟なので、もっと成長した姿を見せていけるように頑張ります」と謙虚さを見せた。 マッケナ役のチェ・デフンとの共演は「とても楽しく撮影ができました」と振り返り、「そしてチェ・デフンさんは、他の作品でも多くの方から愛されています。1月にはファンミーティングも開催しますので、みなさん彼も愛してください」と“相棒”への愛情を全開にした。