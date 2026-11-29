アル・アハリのFWイヴァン・トニーがサウジプロリーグ史上最多ゴールとロナウド並ぶPK記録を達成。2026-2027シーズンの新たな歴史を刻んだ詳細を解説します。

アル・アハリ のFW イヴァン・トニー が、 サウジ・プロリーグ の歴史上に名を刻む驚異的な成績を収めた。このイングランド人ストライカーは、リーグ戦の記録を更新し続け、ロシュン・サウジリーグ史上屈指の得点者としての地位を着実に固めている。彼の放つ得点力は、単なる個人記録の達成にとどまらず、チームの勝利に不可欠な存在であることを証明している。

アル・タアウン戦での逆転劇と得点力

イヴァン・トニーが中心となって動いたのは、11月28日（土）に行われた第13節のアル・タアウン戦である。この試合でアル・アハリは3-1と勝利を収め、トニーはその立役者の一人として名を馳せた。前半終了間際には同点ゴールを決め、試合の重心を自分たちの味方に引き寄せた。その後は72分にPKを沈めて2点目を追加し、ビハインドからの貴重な逆転勝利に大きく貢献した。その後、89分にはブラジル人のマテウス・ゴンサウヴェスがチーム3点目を挙げたが、トニーのゴールが決定的な役割を果たした。

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ロナウドに並ぶPK歴代2位の偉業

イヴァン・トニーが伸ばした数字の中で最も注目されるのは、PKに関する記録である。彼はサウジ・プロリーグでアル・アハリの一員として成功させたPK本数が27本に達し、アル・ナスルの主将を務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドの記録に並んだ。これにより、同一クラブでのPK得点数でリーグ史上2位という快挙を成し遂げたのだ。この数字は、勝負を左右するPKのキッカーとしてトニーがどれほど信頼されているか、そしてプレッシャーに対処する力を備えているかを物語っている。

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歴史的記録の更新とチームへの貢献

イヴァン・トニーのアル・アハリのストライカーとしての偉業は、ロナウドの記録に並んだことにとどまらない。彼は2014-2015シーズンから破られずにいた歴史的記録を塗り替え、サウジ・プロリーグ史上、1シーズンの最初の13節で最も多くのゴールを挙げた選手となった。この事実は、彼の得点力が一時的なものではなく、シーズンを通じて持続していることを示している。

今やイヴァン・トニーは、流れの中からでもセットプレーからでも、アル・アハリがゴールを奪う上で頼りとする最大の武器の一つとなっている。彼のプレースタイルは、チームの戦術において極めて重要な位置を占めており、監督やチームメイトからの信頼は厚い。この記録的な得点力は、彼のキャリアにおける新たなマイルストーンとなるだけでなく、サウジ・プロリーグ全体の攻撃力向上にも寄与している。今後、彼のさらなる活躍が期待される中、リーグの他のチームも彼への対策を急ぐことになるだろう。この新しい記録がどれほど長く残るかは今後の展開次第だが、イヴァン・トニーの名前はすでにサウジフットボールの歴史に刻まれた。