インフレ時代の資産運用戦略：アセットマネジメントOneが提案する3つの投資コース

インフレが進む経済環境の中で、個人の資産価値を維持・向上させるための運用戦略を紹介。アセットマネジメントOneの安定・標準・積極コースの概要とリスク・手数料などを解説。

近年、世界的な インフレ が進行し、特に日本国内では価格上昇が続いていることから、個人や企業にとって資産の実質価値を維持・向上させることが急務となっています。 こうした経済環境の中で、人生100年時代と呼ばれる長期的なライフプランを考えると、 インフレ を考慮した運用戦略がますます重要になります。

資産運用会社アセットマネジメントOneは、そのニーズに応えるべく、投資家の個別の目的やリスク許容度に合わせて選択可能な「安定」「標準」「積極」の3種類の投資コースを設定し、各コースで異なるリターン水準を目指す運用方針を掲げています。 激変する市場環境やインフレ動向を常にモニタリングし、資産配分を機動的に調整することで、投資家に実質的な資産価値の維持・向上を実現することを目指しています。

本ファンドは有価証券を中心に投資を行い、株式市場の価格変動や発行元の信用状況の変化、さらには市場に需要や供給が乏しい状況で取引が成立しにくくなることなど、さまざまなリスク要因に直面します。 これらの要因が積み重なると、組入れた有価証券の価格が下落し、結果としてファンドの基準価額が低下する可能性があります。 投資元本は保証されておらず、基準価額の下落により損失を被る場合があります。 こうしたリスクはすべて投資者自身に帰属し、投資者は市場リスクを十分に理解した上で投資判断を行う必要があります。

また、投資信託は預貯金と異なり、購入時に手数料が発生します。 購入時手数料は、投資商品の説明や情報提供、購入手続きにかかる費用の対価として販売会社に支払われます。 アセットマネジメントOneは、投資家に対し「投資の力で未来を育む」という理念のもと、インフレ時代に対応した資産形成の機会を提供し、長期的な資産構築をサポートします。 ファンドの運用成績は投資家ごとに異なるため、各投資家は自身の投資目標とリスク許容度に応じて、適切な運用コースを選択することが重要です





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