インバウンド市場は、「訪日客数」を伸ばすだけでなく、1人当たりの「消費額」を拡大させるフェーズへと変わりつつあります。プレミアムなカード会員を抱えるアメックスが、キャッシュレス化と旅行体験の提案を通じて、加盟店への来客につなげる取り組みを紹介します。

2026年3月に観光庁が発表した「観光立国推進基本計画（第5次）」では、2030年の目標を訪日外国人旅行者数6000万人、訪日外国人旅行消費額15兆円と定めている。 この指標が示す通り、日本経済の発展や地域経済の活性化に向け、こうしたなか、アメリカン・エキスプレスはカード会社・決済ブランドの枠を超え、海外からの訪日客と国内の店舗や地域をつなぎ、インバウンド消費を後押しする仕組みづくりに取り組んでいるという。

「人数」から「消費額」へ。 転換期を迎えるインバウンド市場 コロナ禍での一時的な落ち込みを経て、日本のインバウンド市場は再び活況を呈している。 日本政府観光局が発表した2025年の訪日外国人旅行者数は4268万人。 前年に比べて15.8％増え、過去最高を更新した。

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観光庁によると、同年の訪日外国人旅行消費額は9兆4549億円に達し、こちらも過去最高を記録している。 今のインバウンド市場は、単純な旅行者数だけでなく、消費額の拡大を目指す質的な転換期を迎えている谷川美紀（たにがわ・みき）：アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 加盟店事業部門 担当副社長 兼 ゼネラルマネージャー。 大学卒業後、大手旅行会社を経て、2002年にアメリカン・エキスプレス入社。