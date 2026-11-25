幹線道路沿いに黒く焼け焦げた荒れ地が続き、水路は干上がっていた。今年、岩手県と福島県を合わせた広さの森林や泥炭地が火災で焼失したインドネシア。災害対策当局者は…

幹線道路沿いに黒く焼け焦げた荒れ地が続き、水路は干上がっていた。 今年、岩手県と福島県を合わせた広さの森林や泥炭地が火災で焼失したインドネシア。 災害対策当局者は「防火予算が少なくなり、泥炭地と水源の管理が手薄になった」と嘆いた。

看板政策の無料給食事業に充てるため地方向け財源を削減したプラボウォ政権に厳しい視線が向けられている。 倒れた木の根から上がる煙 11月3日、南スマトラ州の州都パレンバン郊外。 倒れた木の根の間でくすぶる火種から煙が上がり、乾燥した地面はひび割れていた。 前日、消火に当たった林業省のエルバ森林消防隊長（50）は「強風で火が広がって苦労したが、雨が降って鎮圧した」と語った。

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同州はその後、例年より約1カ月遅れて雨期入りした。 今年は南米沖で海面水温が高くなる「エルニーニョ現象」の影響で、インドネシア各地で干魃（かんばつ）が発生。 南スマトラ州のあるスマトラ島のほか、カリマンタン島でも森林火災が相次いだ。 独立系監視サイト、ヌサンタラ・アトラスは1～10月の焼失面積を約2万9000平方キロと分析。

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昨年1年間の約4000平方キロの約7倍だ。 煙害はマレーシアやシンガポールまで及んだ。