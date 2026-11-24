Stefanno Sulaiman Gayatri Suroyo [ジャカルタ ２４日 ロイター] - インドネシア政府系ファンドの投資部門は、国内株式への投資による損失により、今年の純利益目標を達成

- インドネシア政府系ファンドの投資部門は、国内株式への投資による損失により、今年の純利益目標を達成できない見通しだ。 幹部らが２４日に明らかにした。 ただ、２０２７年には利益が６倍に増加すると見込んでいる。

幹部らによると、ダナンタラ・インベストメント・マネジメント（ＤＩＭ）の２６年の純利益は８０００億ルピア（４３９８万ドル）になると見込まれており、従来の目標である３兆４０００億ルピアを大幅に下回る見通し。 ＤＩＭの親会社、ダナンタラ・インドネシアのロサン・ルスラニ最高経営責任者（ＣＥＯ）は議会公聴会で「主な原因は足元の資本市場への圧力で、投資が大幅に落ち込んだ」と述べた。 ダナンタラ・インドネシアがプラボウォ大統領によって２５年２月に設立されて以来、初めて業績が公表された。

Also read 【ボクシング】最速６５秒ＫＯ王者・石井武志、戴冠から８５日での初防衛戦へ「僕にしかできな熱い試合を」…２６日ダブル世界戦

ダナンタラは、インドネシアの国内総生産（ＧＤＰ）成長率を近年の５％から２９年までに８％に引き上げる役割を担っている。 ＤＩＭの平均自己資本利益率（ＲＯＡＥ）は２６年に０．８％、２７年には３．８─４．１％になる見通し。 ＤＩＭのパンドゥ・シャフリルＣＥＯは、３０年までに８％に引き上げたいと述べた。 財政健全性や中央銀行の独立性に対する懸念から、今年は投資家のセンチメントが弱まっている。

Advertisement

さらに、指数プロバイダーのＭＳＣＩが、透明性の問題からインドネシア株式市場の分類を現在の「新興国市場」から「スタンドアローン市場」に引き下げる可能性があると警告したことで、資本が大規模に流出した。 インドネシアの主要株価指数は今年に入ってからこれまでに４０％近く下落し、世界で最もパフォーマンスの悪い指数となっている。

ルピアも今年に入って８％以上下落しており、ここ数週間で過去最安値を何度も更新している。２７年の利益をけん引する要因について具体的な見通しは示されなかったが、シャフリル氏は、ルピア相場と金利の変動に左右されやすいと指摘した。