モディ首相も『GTA』に言及?!

71歳となったルパは「 」のインタビューで、音楽に言語の壁はないという考えを語っています。 もともとベンガル語を理解しない海外のリスナーにも届くことを願って制作された楽曲が、44年の時を経て、世界中の若いゲームユーザーの耳に届くことになったのです。12月11日に日本公開されるインド映画「レニン 復讐の血戦」のPRで来日した、テルグ語映画界のスター、アキル・アッキネーニさんに単独インタビューする機会がありました。 1994年4月8日生まれのアキルさんは、祖父にインド映画界のレジェンドであるアッキネーニ・ナーゲーシュワラ・ラーオ、父にナガールジュナ、母に女優のアマラを持つ、名門映画一家の出身です。1歳にして映画デビューを果たし、2015年の「Akhil」で本格的な主演デビューを飾って以降、テルグ語映画界を中心に活躍しています。

そこで今回は、映画に関する質問とは別に、いちインドのゲームユーザーという立場から、インド国内のゲーム産業の未来をどのように捉えているのか、そして『――2023年の『エージェント』公開時に行われたメディア取材で、ビデオゲームファンであると発言されていました。 そんなアキルさんに、いちゲームユーザーの立場から、インド国内のゲーム産業の未来について、どのように考えているのか教えてください。 私はハードコア・ゲーマーというわけではありませんし、一番プレイしてきた作品は『FIFA』ですからね。

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外でスポーツをすることも好きですが、それができないときには、代わりにゲームをしているという感覚です。 ですが、あなたのおっしゃっていることは非常によく理解できます。 ゲーム業界の成長は著しいと思っています。 『GTA』もリリースされたばかりですが、その売り上げやユーザー数の多さには驚いています。