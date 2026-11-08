インディーゲーム『Danchi Days』が描く団地生活と人間関係の本質

gingham games製作のアドベンチャー『Danchi Days』。五感ゲームや住民交流を通じて、認知症の祖母と団地コミュニティの絆を再発見する物語の詳細と魅力。

Steamプラットフォームで日々多数のタイトルが公開される中、個人や少人数チームによる日本のインディーゲームにも、大手作品の影に隠れつつも独創的なアイデアと強いこだわりを持つ作品が数多く存在する。今回紹介するのは、連載第16回として取り上げる gingham games 制作の『 Danchi Days 』だ。この作品は平成時代のレトロな雰囲気を漂わせる団地を舞台にしたアドベンチャーゲームであり、単なるエンターテインメントを超えた社会的な視点を提供している。

制作チームと作品の基本的設定

『Danchi Days』は、日本在住のシナリオライターであるsandy powder氏、東京を拠点に活動するMelos Han-Tani氏、イラストレーターのmogumu氏という3人からなるチームによって開発された作品である。彼らは日本の団地で実際に暮らしてきた経験をもとに構想を練り上げ、人々との出会いや普段は見過ごしてしまいがちな日常の景色を、もう一度捉え直す視点を本作に込めている。主人公はホシノという少女で、彼女の視点を通じて団地生活が描かれる。

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本作には、住民との交流や探索のほかにも、さまざまなミニゲームや2000年代のインターネットを思わせる仕掛けが用意されている。『さくらももこのウキウキカーニバル』に影響を受けたという懐かしい雰囲気も特徴的だが、筆者が特に興味を惹かれたのは、主人公ホシノが身の回りにあるものへ関心を向け、自分なりに考えて行動していく姿である。この姿勢が、物語の核心を成している。

五感ゲームと住民理解のメカニズム

本作の基本的な遊びは、団地を自由に歩き回り、住民たちと交流することにある。夏祭りを復活させるためには、団地の人々を招待する必要があるため、ホシノは住民たちから依頼を受け、必要なものを探したり別の人物に話を聞いたりしながら、少しずつ準備を進めていく。団地にはさまざまな趣味や考えを持つ住民たちが暮らしており、一見すると奇妙なこだわりを持っている人物もいれば、他人にはなかなか理解されない事情を抱えている人物もいる。

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依頼をこなすだけなら指定された場所へ行き必要なものを手に入れればよいが、住民たちとの会話を重ねることで、彼らが何を考え何を大切にしているのかが次第に見えてくる。この過程で重要になるのが、五感を使って身近なものに意識を向ける「五感ゲーム」だ。木の匂いを嗅いだり、水たまりで泥だんごを作ったり、鳥のさえずりに耳をすませたりするこれらの活動は、普段なら何気なく通り過ぎてしまうような出来事を遊びに変える仕組みとなっている。

こうした遊びはゲームの中で何かを達成するためだけに存在しているわけではない。身の回りのものを注意深く感じ取ることで、普段とは違った面白さを見つけることができる。いつも見ている景色でも意識を向ける対象を変えれば新たな発見があるかもしれない。五感ゲームは、そういった日常に対する好奇心をプレイヤー自身が体験するための重要な仕組みになっている。

認知症の祖母と地域コミュニティの絆

この感覚はホシノの行動にも通じており、彼女は団地の住民たちと交流するときも、何かを感じ取ることから始めている。相手の言葉や振る舞いを受け止め、何を考えているのかを想像し、自分なりに行動する。五感ゲームで身近なものに意識を向けることと、住民たちの事情を理解しようとすることは、どちらも世界に対して関心を持つという点で深くつながっている。感じることが世界を知るための入口になるのである。

ただし、感じ取っただけでは相手のことや目の前にある問題を理解できない。想像を膨らませ、自分なりに考え、実際に動いてみることで初めて何かが変わっていく。『Danchi Days』は、そんな当たり前の営みを、子どもの日常を通して描いている。ホシノが夏祭りの復活を目指す理由には、認知症のおばあちゃんの存在がある。彼女のために祭りをもう一度開こうとするホシノは、団地の住民たちに協力を求め準備を進めていく。

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現実の重さと行動の意味するもの

しかし、団地の人々が抱えている問題は子どもの力だけではすべて解決できるようなものではない。おばあちゃんの記憶や住民たちの生活、団地を取り巻く事情など、ホシノにはどうすることもできない現実が存在する。以前医療福祉分野で働いていた筆者にとって、認知症のおばあちゃんを物語の中心に据えた本作は、単にゲームの設定として眺めるだけではない題材だ。認知症という言葉から症状や介護の問題ばかりを考えてしまうこともあるが、当事者にとってはそれだけが生活のすべてではない。

本人が何を大切にしてきたのか、誰と関わりどんな時間を過ごしてきたのかという、その人自身の人生がある。本作では、おばあちゃんのために夏祭りを復活させようとするホシノの行動を通じて、彼女が団地の住民たちと築いてきた関係が少しずつ見えてくる。ホシノはおばあちゃんの記憶を取り戻すために何かをするのではなく、彼女が大切にしていたものを自分なりに受け止めようとする姿勢が描かれる。

当然ホシノの行動によってすべてが思いどおりになるわけではない。大人たちが抱えている問題を子どもが簡単に解決できるわけでもない。それでも目の前にいる人のために何かをしようとすることには意味がある。相手の事情を想像し、自分にできることを考え、実際に行動へ移す積み重ねが、団地の人々との関係を少しずつ変えていくのだ。『Danchi Days』は、日常のなかにある小さな発見と、それを自分なりに受け止めることの意味を描いた作品であり、プレイヤーに世界の見方を変革する機会を提供している。