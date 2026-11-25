アイルランドのスタジオDigitalMarshが開発中、Unreal Engine 5を搭載した海賊アクションゲーム『Captain's Wake』。AIチートなしでプレイヤーと同じ法則で行動するライバル船長との戦闘、シームレスな海戦から白兵戦へつなぐダイナミックな戦闘システム、そしてアイアンマンモードを含むリスクのある経済システムが特徴。マルチプレイの導入も計画されている。

DigitalMarshはアイルランドを拠点とする インディーゲーム スタジオで、『 Captain's Wake 』は Unreal Engine 5 を用いて開発が進められています。 今回公開されたアナウンストレイラーはすべてゲーム内映像で構成されており、嵐の洋上での砲撃戦や吹雪の甲板での斬り込み、クラーケンやワイバーンといった怪物との激闘が収められています。

本作の核となるのが、大海原を共有する「ライバル船長」のシステムです。 登場する船長たちにはAIによるチート（イカサマ）が一切なく、プレイヤーとまったく同じシミュレーション規則のもとで航海しています。 彼らも自ら貨物を運んで交易し、戦利品を奪い合い、ポータルにも挑み、港で船の修理や強化を行いながらレベルアップしていきます。 ボイス付きの掛け合いや因縁を持つ名前付きのライバルも登場。

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撃沈された際に失った装備は、敵に奪われてそのまま使われることもあります。 戦闘は、洋上での操船・砲撃から敵船への乗り込みまでがシームレスに展開します。 海戦では風向きを読みながら船体を操り、舷側砲撃を叩き込める位置を取ります。 また、損傷した装甲の保護や修理のタイミングを計りつつ、「Brace!

」や「Hard Alee」といったスキルを駆使して優位を築きます。 敵船を弱らせた後は、90m以内に接近してグラップリングフックを投げることで、そのまま甲板での白兵戦へと突入します。 白兵戦は三人称視点の剣戟アクションとなっており、パリィやガード崩し、ピストル射撃を組み合わせて敵の船長を討ち取ります。 小さな漁船からスタートし、カッターやブリッグといった大型船へと乗り換えながら、砲術・操船・富の3系統で船長を育成していきます。

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海域は危険度が段階的に高まる5つのリージョンに分かれており、さらにポータルを通って異界の海へ挑む遠征コンテンツや、エンドレス形式の「王の門（King's Gate）」も用意されています。 ポータル内部では階層ごとに帰還するかさらに深部へ進むかの選択を迫られ、貴重な戦利品を抱えている最中にライバル船長が乱入してくることもあります。 獲得した財宝は港に預けることで安全に保管できますが、船に積んだままの装備や貨物は撃沈されると失うリスクを伴います。

装着中の装備を保持できる比較的寛容なモードのほか、一度の敗北でキャリアそのものを永久に失う「アイアンマン」モードも選択可能です。 また、今後の展望として、シングルプレイのライバル船長の枠に他のプレイヤーが入り、同じルール下で協力や敵対を楽しめるマルチプレイの実装も計画されています。