アタランタ戦でインテルのピオ・エスポジトが歴史的なハットトリックを達成。しかし、クリスティアン・キヴ率いるチームは崩れ、セリエAの一戦は劇的な4-4の引き分けに終わった。

ベルガモで迎えた日曜夜の混戦で、 インテル のFWピオ・エスポジトはクラブの記録に名を刻みながらも、落胆を隠せなかった。 若きストライカーは、伝説的なクリスティアン・ヴィエリ以来、クラブでハットトリックを達成した初のイタリア人選手となった。

しかし、その活躍は守備の崩壊によってかすんでしまった。 月曜夜、インテルがニューバランス・アリーナに乗り込んだ一戦は、現在の守備体制のもろさが露呈する厳しい戦いとなった。 クリスティアン・キヴ率いるチームは何度もリードを奪いながら、ホームのアタランタに追いつかれ、最終的に両チーム計8得点の劇的な引き分けで勝ち点1を分け合った。 試合の長い時間帯で主導権を握っていたように見えただけに、インテルにとっては苦い結果となった。

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に「このような結果を説明するのは難しい。 僕たちは最後まで試合を決定づけられず、何かがうまくいかなかった。 結局、4失点した。 守備だけの問題ではない。

全員で細部を改善しなければならないし、腰を据えて直面した問題を分析する」と語った。 チームの結果は残念なものだったが、エスポジト個人はインテルの歴史に名を刻んだ。3得点を挙げ、ボボ・ヴィエリ以来、クラブでハットトリックを達成した初のイタリア人選手となった。 決定力の高さを示したそのプレーは、彼が代表チームでも屈指の有望株と見なされる理由を物語る。 ゴールへの鋭い嗅覚で、アタランタの最終ラインにほとんど息つく暇を与えなかった。

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この節目について、ストライカーは冷静にこう振り返った。

「素晴らしいことだけど、今日は素直に喜ぶのが難しい。 勝ち点2を取り逃がしてしまったし、まず思うのは勝ち点3を持ち帰れなかったということだから。 ピオの最高の姿が今で終わらず、日々さらに見せられることを願っている。 そして何より、僕のゴールが勝利につながってほしい」