インテル会長マロッタ「バストーニは残留を希望、売却する理由はない」

インテル会長マロッタは、バストーニの去就について話した。バルセロナが注目しているとの報道があるが、マロッタは「インテルは主力選手を売却するつもりはない」と即座に否定した。同会長は、選手本人が移籍を希望しない限り放出しないとし、「バストーニは残留を希望しており、当分インテルでプレーするだろう」と語った。

インテル 会長 マロッタ は、 バストーニ の去就について話した。 バルセロナが注目しているとの報道があるが、 マロッタ は「 インテル は主力選手を売却するつもりはない」と即座に否定した。 同会長は、選手本人が移籍を希望しない限り放出しないとし、「 バストーニ は残留を希望しており、当分 インテル でプレーするだろう」と語った。

マロッタ会長は、サン・シーロでプレーするDFについてこう語った。

「原則として選手を売却するつもりはない。 選手が去るのは、本人が希望した場合だけだ。 バストーニは残留を希望しており、我々も売却する理由はない。 今後も長く共にいるだろう」バストーニはセリエA制覇したインテルで要の選手だ。

マロッタは、国内でも欧州でも勝ち続けるには、ロッカールームに安定したリーダー層が必要だと語った。 この「中核」の選手たちが、クラブの競争力あるアイデンティティの土台となっている。 会長はこの哲学を体現する数名を挙げ、経験の重要性を強調した。

「チームにはここ数年在籍する選手による明確なバックボーンがある。 私が挙げたいのはバレッラ、バストーニ、ラウタロだ。 この3人は中核を形成し、新加入選手を受け入れている。 経験が浅くても、勝利の文化を浸透させることは不可欠だ」とマロッタは語った。

マロッタ氏は、選手だけでなくクリスティアン・チブ監督の功績も評価し、契約延長へ動いていると明かした。 指揮官1年目でスクデットとコッパ・イタリアを制した元DFには、チームを率いるための長期契約が提示される見込みだ。 クラブは、彼の成長を組織発展に不可欠と捉えている。 マロッタは「契約更新は形式的な手続きに過ぎず、今後の計画に比べれば優先度は低い。

彼には契約があり、延長するのは当然だ。 彼は任務を十分に果たし、国内で注目される監督であることを証明した。 契約延長や報酬体系の見直しなど、何らかの形で報いるのは当然だ」と語った





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

インテル マロッタ バストーニ 契約延長 指揮官

United States Latest News, United States Headlines