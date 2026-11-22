ニュー・バランス・アリーナでインテルとアタランタが対戦。ピオ・エスポジトのハットトリックを含む8ゴールの劇的展開となり、91分に同点に追いつかれたインテルの惨敗劇を詳報。

ニュー・バランス・アリーナ で開催されたセリエAの一戦で、 インテル と アタランタ は8ゴールを争う大ドロー、4-4で引き分けた。この試合は ピオ・エスポジト が見事なハットトリックを記録したことで話題となり、 インテル は再三2点のリードを奪いながら終盤にフランク・ケシエのPKで同点に追いつかれた劇的な展開となった。

激戦の概要とスコア変動の経緯

インテルは今季のセリエAの中でも数字の上でひときわ変動の激しい一戦を戦い、戦術の定石に収まらない試合でアタランタと計8ゴールを分け合った。クリスティアン・キヴ率いるチームは攻撃で抜群の決定力を発揮し、特に主導権を握った前半はアタランタの高い最終ラインを突いた。

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アウェーチームはエスポジトの2ゴールによって2-1で前半を終えた。後半早々に同選手がハットトリックを完成させると、試合を完全に掌握したかに見えたが、最後の20分でインテルの守備組織は崩れた。途中出場のペタル・スチッチがPKで4点目を挙げたものの、インテルはシャルル・デ・ケテラーレの縦への仕掛けに対応できず、同選手の2ゴールがアタランタの反撃に火を付けた。さらに91分、ケシエのPKでホームチームが同点に追いつき、試合は劇的な結末を迎えた。

インテル戦術の脆弱性と守備の崩壊

インテルはリードを守れず勝ち点2を逃したことを悔やむだろうが、波乱に満ちたイタリアサッカーの午後において、前線の選手たちのパフォーマンスは大きな収穫だった。しかし、後半は崩れゆく守備組織の中で相手の攻撃にさらされ、PKによる失点にもなすすべがなかった。プレッシャーを受けても配球は安定していたが、アタランタが終盤に繰り出した空中戦での猛攻に対し、ペナルティーエリア内での統率力は揺らいだ。

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イタリア代表DFは、ボールを持てばいつものように前進に貢献し、序盤はアタランタのプレスをかわす助けとなった。しかし、試合が両陣営を激しく行き来する展開になると、デ・ケテラーレの遅れて飛び出す動きを追うのに苦労した。守備陣の一員として計14回のインターセプトに貢献したが、リードを守り切るための終盤の規律を欠いたことが痛手となった。

マルティネスの奮戦とチームの課題

マルティネスにとって厳しい夜だった。6本のシュートをセーブしたものの、4度もネットを揺らされた。彼の安定した配球とセービングはチームの士気を支える部分もあったが、最終ラインの混乱を防ぐには至らなかった。アタランタのエスポジトやデ・ケテラーレといった選手たちの動きに常に追随する必要性があり、その対応の遅れが決定的な失点につながった側面がある。

インテルは今後、守備時の位置取りや終盤の集中力維持を課題として克服していく必要がある。8ゴールを許しながらも攻撃面で存在感を示した部分は評価できるが、勝ち点を得るためには堅実な守備が不可欠である。アタランタはエスポジトの活躍で逃げ切りに成功したかに見えたが、最後の最後に同点に追いつかれたことで僅差の敗戦となった。両チームとも今後の連勝や逆転劇に向けて、この試合の教訓をどう活かすかが鍵となる。