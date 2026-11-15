インテルDFアカンジ、代表合宿を離脱 守護神として欠場か

インテルのDFマヌエル・アカンジが負傷懸念によりスイス代表を離脱。26-27シーズンの主力として公式戦15試合中12試合先発する守護神の動向が注目される。

スイス代表 のDF マヌエル・アカンジ が、代表ウィーク中の負傷懸念を受け、代表キャンプを正式に離脱した。アカンジは月曜夜に行われるスコットランドとの ネーションズリーグ の試合を前に、代表活動から離れた。

予防的措置としての代表離脱と帰国

経験豊富なセンターバックは、コンディションへの懸念を理由に、当初の予定より数日早くイタリアへ戻る許可を得た。代表側によると、アカンジを代表活動から離脱させる決定は、あくまで予防的な措置である。この知らせにより、アカンジはスコットランド戦を欠場することとなった。

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ミラノへ急遽戻し、クラブの練習拠点で必要な回復期間を確保する狙いがある。インテルのメディカルスタッフによる詳細な検査を受け、今後の出場可否が判断される見込みだ。この処置は、チームの長期戦への備えとしても合理的选择と言える。

キヴ監督にとっての痛手と主力の重要性

このニュースは、2026-27シーズンの開幕から数カ月間、元マンチェスター・シティのアカンジを大いに頼ってきたクリスティアン・キヴ監督にとって、多少の懸念材料となる。アカンジはインテルの最終ラインでほぼ不動の存在となっており、守備の要としてチームを支えている。今季ここまで、チーム内でアカンジより長くフィールドでプレーしているのは、GKジョゼップ・マルティネスと中盤の要であるニコロ・バレッラだけという異例の数字を残している。

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公式戦での圧倒的な起用率と活躍

その重要性は出場時間にも明確に表れており、公式戦15試合のうち12試合で先発起用されている。セリエAでの戦いでは、インテルが挑んだ11試合のうち9試合に先発し、リーグ戦の安定感を支えてきた。さらに、プレステージの高い欧州の舞台でもその活躍は不可欠であり、チャンピオンズリーグでの4試合中3試合に先発している。

これだけの頻度で起用されている選手が、代表活動中に離脱する事態はクラブにとってリスクである。しかし、負傷の程度や回復期間が明確になれば、キヴ監督も新たな布陣で対応できるだろう。アカンジの早急な復帰が、インテルの今季のタイトル獲得競争において、大きな鍵を握ることとなる。