インテルはジュゼッペ・メアッツァで行われたジェノア戦で4-0と圧勝し、スクデット獲得への意欲を示した。キヴ監督は選手たちの集中力と規律を高く評価し、特に先発ゴールキーパーのプロヴェデルの活躍を称賛した。

インテル は土曜夜、ジュゼッペ・メアッツァで序盤から主導権を握り、 ジェノア に容赦なく勝利して スクデット 獲得へ向けた歩みを維持した。 前戦のアタランタ戦では小さなつまずきがあったものの、キヴ監督率いるチームは隙のない戦いを見せ、前半終了の笛が鳴る前に事実上勝負を決めた。4-0というスコアは、集中力と戦術的規律が際立つ内容を反映していた。

に語った。 イタリアの現王者を率いるキヴ監督は、相手から常に狙われる立場にあることを強く意識している。

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「懸命に取り組み、気を抜かずにいなければならない。 我々は常に倒すべき相手だからだ。 それにふさわしいチームでなければならないし、悪い時間帯もすぐに顔を上げて乗り切れるよう、準備しておく必要がある」と続けた。 攻撃陣に注目が集まる一方、キヴ監督はジョゼップ・マルティネスに代わって先発したイヴァン・プロヴェデルのプレーを評価した。