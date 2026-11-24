インテージホールディングスは2027年主要3社を1つに統合。仁司与志矢社長CEOがデータ活用の重要性とAI時代への組織体制変化について戦略を語る。

国内トップクラスの マーケティング リサーチ企業であるインテージホールディングスは、急速に進化するAI技術の波に対応するため、大胆な組織再編に乗り出している。同社は既に2023年に NTTドコモ の連結子会社となったことを皮切りに、変化の早い市場環境において強固な経営基盤の構築を進めてきた。

2027年統合でインテージ一元化へ

インテージホールディングスは、2027年までにホールディングス体制を改め、傘下の主要3社であるインテージ、インテージヘルスケア、インテージテクノスフィアの3事業会社を「インテージ」に一本化する決定を下した。この統合により、従来別々に運用されていたリサーチ機能とテクノロジー機能を統合し、より迅速かつ高度な消費者洞察の提供を目指す方針である。この動きは、単なる組織の整理ではなく、データ駆動型経営への完全な転換を意味している。

Also read エヌビディアCEOに電撃復帰したフアンは「以前とは別人」か

国内市場の実態と成長ギャップ

リサーチ業界の現状を見ると、日本国内における市場の成長は微増の状況に留まっている。しかし、近年の激しい物価変動の影響を考慮すると、実質的な市場規模はむしろ微減していると分析されている。一方、世界のインサイト産業は依然として順調に拡大しており、日本国内の情報に対する需要は確実に存在するものの、世界の動向と比較すると少しビハインドにいるというのが実情だ。このギャップを埋めるためには、従来の手法の見直しが必要不可欠となっている。

広告費のデジタルシフトとコンサル化

広告市場における変化は顕著であり、テレビや雑誌、新聞への大量投放という従来の手法から、SNSなどを活用して顧客との接点を深めるデジタル中心の戦略へとシフトしている。方法論が多様化している現在、経験や勘だけに頼ったアプローチでは困難になっており、データに基づく情報収集からクイックなアクションへとつなげるニーズが急増している。この流れを受け、インテージHDにとってconsultancy（コンサル）機能の重要性が高まっている。

Advertisement

仁司社長の経営哲学とリーダーシップ

インテージホールディングス社長CEOを務める仁司与志矢氏は、1967年生まれで91年に中央大学文学部を卒業し、92年に社会情報サービスに入社した。子会社社長などの役職を経た後、2016年にインテージHD取締役へ就任し、24年をもって社長CEOに就任した。仁司氏は、変化の多い業界において、組織がどう適応し持続可能な成長を実現するかという点に焦点を当て、最新の市場動向を踏まえたリーダーシップを発揮している。

今後の戦略と市場での位置づけ

統合完了後のインテージは、AIの台頭という大きな潮流の中で、データ分析とコンサルテーションの融合によって新たな付加価値を創出する。顧客企業が複雑化する市場で意思決定を下すための支援役として、より深く、より素早く洞察を提供する体制が整えられる。この戦略的成功が、日本国内のリサーチ市場における実質的な成長を牽引し、グローバルなインサイト産業での存在感をさらに高める鍵となるだろう。