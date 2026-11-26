インテルは、ブラジル代表DFカルロス・アウグストと3年間の契約延長に合意したと発表した。27歳のアウグストはモンツァから加入後、クリスティアン・キヴ監督の下で戦術的な柔軟性と安定したパフォーマンスを示し、クラブで最も信頼できる選手の一人となった。彼の契約は2031年6月まで延長される。

インテル は、多才なブラジル人選手 カルロス・アウグスト との大幅な 契約延長 を正式に発表した。 モンツァから加入したアウグストは、サン・シーロを本拠地とするクラブでクリスティアン・キヴ監督の下、戦術面での優れた柔軟性と安定したパフォーマンスを示してきた。

今回の契約はその活躍を評価したものだ。 インテルは、チームで最も信頼できる選手の一人であるカルロス・アウグストと新たに3年間の契約延長を結んだと発表した。11月26日（木）にクラブ本部で合意がまとまり、2028年までだった契約期間は3シーズン延び、2031年6月までミラノにとどまることになった。 27歳のアウグストは交渉を終え、キャリアの全盛期を現イタリア王者にささげることが決まった喜びを語った。 ブラジル人DFは「うれしい。 この契約更新を長い間待っていた。

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寄せられた信頼に、できる限りの形で応えたい」と話した。 契約手続きには代理人のジュゼッペ・リーゾ氏も同席し、キヴ監督率いるチームでアウグストの重要性が高まっていることを強調した。