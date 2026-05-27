インダストリアルな空間と妖怪の世界が融合した没入型展示会

本展は、むき出しのインダストリアルな雰囲気の建物内に、迷路のような会場を設け、妖怪をテーマにした没入型の体験を提供する。細部に隠された妖怪のシルエットを探すゲーム性や、巨大スクリーン、シアター、多面投影による空間演出、サウンドトラックなどにより、訪れる者を妖怪の世界へと引き込む。展示は、木版画や浮世絵から現代の漫画、現代作家の作品まで、妖怪が時代を超えてどのように変容を遂げてきたかをたどる。河鍋暁斎の伝統的な日本画と、妖怪画家の柳生忠平氏の現代作品を並べることで、妖怪というモチーフの継承と進化を示す。また、「東京の妖怪」と題したコーナーでは、上野や浅草など身近な場所に妖怪が根付く様子を紹介し、都市景観の新たな見方を提案する。子ども向けには砂遊びやインタラクティブなスクリーン遊びができるスペースを完備し、恐怖ではなく驚きと好奇心を喚起する。全体的に、子どもから大人まで幅広い年齢層が楽しめる展示構成となっている。

建物が持つむき出しの インダストリアル な雰囲気も、この世界観にぴたりと合っている。 迷路のような会場は、子どもの頃のお化け屋敷を思い出させ、どこかお祭りのような楽しさも漂わせる。

展示を見るときは、細部にまで目を凝らしてほしい。 控えめな妖怪のシルエットが、あちこちにそっと隠されているからだ。 片隅に潜んでいたり、頭上からのぞき込むように現れたりと、まるで彼らは展示の一部ではなく、会場をさまよう人間たちをこっそり観察しに来た訪問者のようである。 このこだわりは子どもにも大人にもうれしい仕掛けで、展示そのものがひとつのゲームになっていく。

さらに没入感を高めるゾーンもいくつかある。 巨大なスクリーンが壁面を躍動感あふれる情景に変え、シアターでは映像技術によって名画が動き出す。 広々と包み込むような空間では、床・天井・壁などあらゆる面に妖怪たちが投影され、丁寧に練られたサウンドトラックが没入感を後押しする。 複数の映像作品が同時に展開されているため、じっくり時間をかける価値があり、全体をしっかり味わうなら、最低でも1時間は見ておきたい。

本展は、古くから伝わる妖怪から現代のポップカルチャーまでの道のりをひもとくことができる。 妖怪たちが木版画から浮世絵へ、怪談から子ども向けの人気漫画へと、どのように姿を変えてきたかを見て取ることができる。 この旅を通じて、天狗、河童、付喪神をはじめ、日本を代表する幻想的な「存在」に、さまざまな絵師の筆を通じて出合うことになる。 見どころのひとつは、伝統的な日本画の最後の巨匠とも称される河鍋暁斎の作品だ。

ひと目でそれと分かる独特の画風は、荒唐無稽で、生気に満ち、19世紀当時と変わらぬみずみずしさでユーモアがはじけている。 また、現代の作家たちにも出合える。 たとえば柳生忠平氏。 香川県小豆島に生まれた彼は、2005年に妖怪画家を名乗り、2018年には故郷の島の妖怪美術館館長となった。

作品は東京、京都、フランス、上海、台湾で紹介され、2023年にはニューヨーク・タイムズ紙でも特集された。

「畏れとして、慰めとして、文化として、あるいはエンタメとしての妖怪」という彼の見方は、本展のトーンにぴたりと重なる。 古い絵画と並べて彼の作品を眺めることで、妖怪というモチーフが時代を超えて画家たちに与え続けてきた影響力、そして本質を保ちながら進化してゆく力を、あらためて感じ取ることができる。 芸術的な側面にあまりなじみがないという方々には、「東京の妖怪」をテーマにした一室が、別の入り口となる。 不思議な存在が身近に引き寄せられ、見慣れた街角や地域に根付いていく。

上野や浅草といった有名な場所への見方が、ここで変わるかもしれない。 子どもの来場者のためには、専用の遊びスペースが用意されている。 砂を掘って埋もれた宝物を探したり、スクリーンに映し出された小さな妖怪に手をかざして遊んだりすることができる。 ここでの体験は恐怖ではなく、驚きと好奇心だ。 本展は、あらゆる年齢の子どもたちに安心してお勧めできる





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