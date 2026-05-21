インスタグラムで日産の隼人さんが旅の感想を投稿

市原隼人さんがインスタグラムで旅の感想を投稿しています。彼は旅の感想を投稿した場所や、旅の感想の内容などを投稿しています。

市原隼人さん インスタグラムより引用 "日が昇る前に自宅を出て、朝日を背に自分の影を追うようにひたすら走り続け、名古屋で朝食を食べ、京都を少し散策ながら夕食につくと、長い歴史を持つご家族経営の老舗の料亭のご主人や女将さん、料理人の方の心意気に心が温かくなり先代から守り続けてきた京料理の技術や人間味やおもてなしがたまらなく嬉しくて、帰り際に何度も頭を下げた。

" と、綴りました。 更に "長野ではスカイラインミュージアムに訪れ、生涯忘れられない気持ちになった。 歴代のスカイライン、様々なGT-Rや関連するものなどを前に心臓が高まり、息ができなくなりそうになった。... いまだ感動がやみません。

" と、記しました。 続けて "これもまた、歴史や企業開発努力、国産が築いた世界から称賛される日産の伝説的な功績に惚れてる。

" と、記しました。 そして "少しずつ整備しながら、信頼するエンジニアが手をいれる車体は絶好調。 茹だる様な暑さの中、何時間も回り続けるRB26DETTエンジンはすこぶる調子がいい。

" と、記しました。 そして "日本の景色や様々な技術や精神に触れるたびに、なんて素敵な国に生まれたんだろと感銘を受けながら、日本人である喜びを噛み締める旅がたまらなく好きだ。 " と、その思いを綴っています





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