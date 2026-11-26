インザーギは2006年W杯優勝とACミランのアテネ決勝勝利という二つの偉業を比較し、それぞれが異なる意味を持つと述べた。また、現在ヨーロッパリーグで苦戦するACミランの選手たちを鼓舞し、勝利とファンへの感謝を訴えた。

クラブと イタリア代表 の両方で成功を収めた インザーギ は、2006年には イタリア代表 としてワールドカップも制している。 これはイタリアにとって、世界の舞台での直近の優勝だ。 ストライカーとして大会に貢献し、チェコ代表に勝利したグループステージの試合ではゴールを挙げた。

この二つの成功のどちらが自身にとってより重い意味を持つのか、問われることも多い。

Advertisement

「二つは異なる思い出だ。 どちらも僕のサッカー人生を豊かにしてくれた。 ワールドカップ優勝は、どんなサッカー選手にとっても最高の栄誉だ。 一方で、アテネはミランの歴史にとって特別な意味があった。