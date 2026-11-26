アル・ヒラルのインザーギ監督は、累積警告による出場停止で第13節のアル・イテファク戦を欠場するMFルベン・ネベスの代替案を準備中。ネベスは今季全12試合に出場しチームの戦術に不可欠な存在となっている。

アル・ヒラル を率いるイタリア人指揮官 シモーネ・インザーギ 監督が、ポルトガル人MFルベン・ネヴェスの欠場への対応策の準備に着手した。 チームは土曜日にダンマームで行われるロシュン・サウジリーグ第13節でアル・イテファクと対戦するが、ネヴェスは累積警告による 出場停止 で同試合を欠場することが確定している。

サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』によると、インザーギ監督とコーチングスタッフはネヴェスの穴を埋めるための選択肢を検討しており、イタリア人指揮官は木曜日に予定されている練習で代替プランの骨格を固め始める見込みだ。 ネヴェスは今季開幕以来、チームの戦術において極めて重要な存在となっている。 ネヴェスの不在は、アル・ヒラルにとって戦術面での大きな課題となる。

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中盤で中心的な役割を担い、ライン間をつなぎ、試合のリズムをコントロールする能力に加え、攻撃面での貢献によって今季のチームで最も際立った選手の一人となっているからだ。29歳のネヴェスは、今季のロシュン・サウジリーグでアル・ヒラルの試合を一度も欠場していない。 これまでの12試合すべてに出場し、5ゴール4アシストを記録しており、守備と攻撃の両面で大きな影響力を発揮している。 今回の出場停止は、ネヴェスが4枚のイエローカードを受けたことによるものだ。