2027年女子ワールドカップのプレーオフを戦うことは、イングランドの計画にはなかった。それでもサリーナ・ヴィーフマン監督が望まぬ試合をどう活用するかによって、ブラジルでの優勝の可能性は高まるかもしれない

理想を言えば、イングランドは2026年最後の2度の代表ウィークを、世界各地の相手との親善試合に充てるはずだった。 サリーナ・ヴィーフマン監督が2027年女子ワールドカップに向けた最善の準備のために対戦相手を選ぶ、そんな計画だ。

しかし実際には、6月のスペイン戦での大敗により、欧州王者はプレーオフに回ることになった。 勝利が必須の試合で、世界ランキングでは格下ながら戦い方が見慣れた相手を退けなければならず、多くを学ぶのは難しい。 6月に出場権を確保した欧州勢をヴィーフマン監督がうらやましく思っても無理はない。 イングランドが先月、世界ランキング50位圏外のギリシャと対戦した一方、スペインはアメリカと2試合を戦った。 ドイツはオーストラリアと日本と対戦し、デンマークはカナダへ遠征した。

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アメリカ、オーストラリア、日本、カナダはいずれもFIFAランキングで15位以内に入る。 ここしばらく、イングランドの戦い方はかなり予測しやすかった。 ほぼ常に4-2-3-1で臨み、とりわけベストメンバーを起用する主要大会では、先発11人の大半を言い当てるのも難しくない。 もちろん、だからといって攻略して勝つのが簡単なわけではない。